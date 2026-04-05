Друга атака рф на Нікополь - БПЛА вдарив по авто, загинув чоловік, поранена жінка

5 квітня, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Члени ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти5 квітня, 19:15 • 6944 перегляди
Україна та Сирія відкриють посольства у Києві та Дамаску - МЗС5 квітня, 19:25 • 9746 перегляди
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівкуVideo5 квітня, 20:36 • 8190 перегляди
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів5 квітня, 21:13 • 5694 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto01:20 • 7140 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 89820 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 98655 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 106523 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 86357 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 85767 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 21667 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 37841 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 39524 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 51106 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 65174 перегляди
Друга атака рф на Нікополь - БПЛА вдарив по авто, загинув чоловік, поранена жінка

Київ • УНН

 • 3952 перегляди

У Нікополі внаслідок удару дрона по автомобілю загинув 61-річний водій. Його дружина отримала важкі поранення, поліція зафіксувала черговий воєнний злочин.

У неділю, 5 квітня, російські окупанти вдруге за день атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок удару FPV-дроном по цивільному авто загинув 61-річний водій, його 60-річна дружина отримала поранення і опинилась в лікарні у важкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Окупанти вчинили воєнний злочин близько 7:30. Вони скерували ударний FPV-дрон в автомобіль, який рухався однією з найжвавіших вулиць міста.

Внаслідок удару транспортний засіб врізався в дерево та зазнав значних пошкоджень. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст.438 (воєнні злочини, які спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України

 - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці закликали жителів прифронтових громад, зокрема Нікополя, бути максимально обережними - уникати пересування цивільним транспортом вулицями, які перебувають під постійною загрозою ураження, та без нагальної потреби не залишати місця проживання.

4 квітня російська армія атакувала дронами торговельні павільйони у Нікополі. Спочатку повідомлялось про 5 загиблих та 19 поранених.

Згодом у Нікополі оголосили день жалоби за жертвами російського удару.

Євген Устименко

