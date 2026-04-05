Друга атака рф на Нікополь - БПЛА вдарив по авто, загинув чоловік, поранена жінка

У неділю, 5 квітня, російські окупанти вдруге за день атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок удару FPV-дроном по цивільному авто загинув 61-річний водій, його 60-річна дружина отримала поранення і опинилась в лікарні у важкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Окупанти вчинили воєнний злочин близько 7:30. Вони скерували ударний FPV-дрон в автомобіль, який рухався однією з найжвавіших вулиць міста.

Внаслідок удару транспортний засіб врізався в дерево та зазнав значних пошкоджень. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст.438 (воєнні злочини, які спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці закликали жителів прифронтових громад, зокрема Нікополя, бути максимально обережними - уникати пересування цивільним транспортом вулицями, які перебувають під постійною загрозою ураження, та без нагальної потреби не залишати місця проживання.

4 квітня російська армія атакувала дронами торговельні павільйони у Нікополі. Спочатку повідомлялось про 5 загиблих та 19 поранених.

Згодом у Нікополі оголосили день жалоби за жертвами російського удару.