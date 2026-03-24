Вступ Украины в ЕС и защита энергетики – детали встречи Алексея Кулебы с Мартой Кос
Киев • УНН
Украина готовит программу адаптации законодательства к праву ЕС и внедряет системные решения для защиты критической инфраструктуры. Стороны обсудили развитие распределенной генерации и стабильность водоснабжения.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба провел встречу с Еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Подробности
Темой встречи были подготовка Украины к членству в ЕС и практические решения для восстановления и усиления устойчивости критической инфраструктуры.
Кулеба отметил, что Украина уже работает с рекомендациями годового отчета ЕС Enlargement Package Report, ключевыми показателями и условиями закрытия переговоров, а также завершает подготовку Национальной программы адаптации законодательства к праву ЕС.
Отдельно сосредоточились на планах устойчивости. Речь идет о системных решениях для обеспечения работы водо- и теплоснабжения и развития распределенной генерации в условиях постоянных атак. Благодарю Марту Кос за поддержку Украины на пути в ЕС и готовность работать над решениями, которые нужны уже сейчас
