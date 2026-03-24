ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
0.9м/с
42%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Израиль
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар11:52 • 30703 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 41397 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 39340 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 36374 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 85624 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
ЧатГПТ
Отопление

Вступ Украины в ЕС и защита энергетики – детали встречи Алексея Кулебы с Мартой Кос

Киев • УНН

 • 1722 просмотра

Украина готовит программу адаптации законодательства к праву ЕС и внедряет системные решения для защиты критической инфраструктуры. Стороны обсудили развитие распределенной генерации и стабильность водоснабжения.

Вступ Украины в ЕС и защита энергетики – детали встречи Алексея Кулебы с Мартой Кос
Фото: t.me/OleksiiKuleba

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба провел встречу с Еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Темой встречи были подготовка Украины к членству в ЕС и практические решения для восстановления и усиления устойчивости критической инфраструктуры.

Кулеба отметил, что Украина уже работает с рекомендациями годового отчета ЕС Enlargement Package Report, ключевыми показателями и условиями закрытия переговоров, а также завершает подготовку Национальной программы адаптации законодательства к праву ЕС.

Отдельно сосредоточились на планах устойчивости. Речь идет о системных решениях для обеспечения работы водо- и теплоснабжения и развития распределенной генерации в условиях постоянных атак. Благодарю Марту Кос за поддержку Украины на пути в ЕС и готовность работать над решениями, которые нужны уже сейчас

- заявил Кулеба.

ЕС отложил запланированное на 15 апреля предложение о запрете импорта российской нефти - Reuters24.03.26, 16:32 • 2264 просмотра

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Европейский Союз
Украина