Вступ до України ЄС та захист енергетики - деталі зустрічі Олексія Кулеби з Мартою Кос

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів зустріч з Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Темою зустрічі були підготовка України до членства в ЄС та практичні рішення для відбудови та посилення стійкості критичної інфраструктури.

Кулеба зазначив, що Україна вже працює з рекомендаціями річного звіту ЄС Enlargement Package Report, ключовими показниками та умовами закриття переговорів, а також завершує підготовку Національної програми адаптації законодавства до права ЄС.

Окремо зосередилися на планах стійкості. Йдеться про системні рішення для забезпечення роботи водо- і теплопостачання та розвитку розподіленої генерації в умовах постійних атак. Дякую Марті Кос за підтримку України на шляху до ЄС і готовність працювати над рішеннями, які потрібні вже зараз