Вступ до України ЄС та захист енергетики - деталі зустрічі Олексія Кулеби з Мартою Кос

Ексклюзив
18:45 • 1540 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:26 • 2810 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
17:38 • 7270 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
16:18 • 13236 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
15:46 • 20531 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
14:45 • 21608 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
14:12 • 24239 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Ексклюзив
13:42 • 40140 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37285 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:22 • 19411 перегляди
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Популярнi новини
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів24 березня, 09:06 • 41246 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto24 березня, 10:02 • 64910 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів24 березня, 10:20 • 41866 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56125 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37924 перегляди
Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 1542 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 19374 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
13:42 • 40140 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37286 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56289 перегляди
УНН Lite
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto18:35 • 960 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 38055 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 43657 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 41338 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 38202 перегляди
Вступ до України ЄС та захист енергетики - деталі зустрічі Олексія Кулеби з Мартою Кос

Київ • УНН

 • 2766 перегляди

Україна готує програму адаптації законодавства до права ЄС та впроваджує системні рішення для захисту критичної інфраструктури. Сторони обговорили розвиток розподіленої генерації та стабільність водопостачання.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів зустріч з Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Темою зустрічі були підготовка України до членства в ЄС та практичні рішення для відбудови та посилення стійкості критичної інфраструктури.

Кулеба зазначив, що Україна вже працює з рекомендаціями річного звіту ЄС Enlargement Package Report, ключовими показниками та умовами закриття переговорів, а також завершує підготовку Національної програми адаптації законодавства до права ЄС.

Окремо зосередилися на планах стійкості. Йдеться про системні рішення для забезпечення роботи водо- і теплопостачання та розвитку розподіленої генерації в умовах постійних атак. Дякую Марті Кос за підтримку України на шляху до ЄС і готовність працювати над рішеннями, які потрібні вже зараз

- заявив Кулеба.

ЄС відклав заплановану на 15 квітня пропозицію про заборону імпорту російської нафти - Reuters24.03.26, 16:32 • 2916 переглядiв

