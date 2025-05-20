Всемирный день пчел, банковских работников и травматологов: что еще отмечают 20 мая

Сегодня, 20 мая, отмечают Всемирный день пчел, метрологов, травматологов, работников банка и чтят память о святом мученике Талалее. Что известно о праздниках – читайте в материале УНН.

Всемирный день метролога

20 мая каждого года отмечается профессиональный праздник – Всемирный день метролога, посвященный самой точной из всех наук – метрологии. Метрология – это наука об измерениях, их средствах и методах. Сегодня профессиональный праздник метрологов, производителей измерительного оборудования, инженеров, сотрудников центров стандартизации. Праздник установила Международная организация мер и весов в 1999 году. Датой праздника выбрано 20 мая в честь подписания "Метрической конвенции" 20 мая 1875 года в Париже. Этот договор впервые установил единую систему измерения в странах Европы.

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Всемирный день травматолога

Ежегодно 20 мая в мире отмечают День травматолога – врачей, которые специализируются на переломах, вывихах, синяках и других травмах костей и суставов. Травматология зародилась благодаря греческому врачу, отцу медицины – Гиппократу, который разработал метод вправления вывиха, известный по сей день.

Во все времена травматология актуальна и получила свое развитие в результате неизбежности травм и ранений независимо от времени и возраста. Специальность не стоит на месте, современная травматологическая наука стремительно развивается. На сегодня врачи-травматологи имеют средства, которые позволяют спасти больного и быстро вернуть его к привычной жизни.

Среди костей, которые чаще всего ломаются, выделяют ключицу. А вот одна из самых прочных – большая берцовая кость, которая способна даже выдерживать нагрузку до 1,5 тонн. Самая длинная из костей в человеческом организме – бедренная, а самая маленькая – стремечко, расположенное в среднем ухе.

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День банковских работников Украины

В этот день празднуют День банковских работников в Украине. Речь идет о профессионалах банковского дела, которые помогают экономике страны.

Банковские работники, финансовые аналитики, консультанты, руководители и все, кто работает в банках и финансовых учреждениях, создают целую финансовую систему, которая помогает людям и предприятиям управлять собственными ресурсами, развиваться, инвестировать и пользоваться деньгами.

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Всемирный день пчел

Пчелы – насекомые, которые играют важную роль для здоровой экосистемы Земли.

Дата основана в честь словенского художника и первого профессионального пчеловода в мире Антона Янши, который появился на свет в этот день 1734 года.

Именно пчелы обеспечивают людям урожайность круп, овощей, фруктов и многих других продуктов, опыляя более 75% культурных растений. Без их неутомимого труда наше питание и экосистемы понесли бы значительный ущерб.

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20 мая — святого мученика Талалея

По некоторым данным, в III веке в Ливане родился парень по имени Талалей, который бескорыстно лечил больных с целью облегчить как телесные страдания, так и душевные раны. Однако по приказу правителя Эгеи, императора Нумериана, который преследовал христиан, 18-летнего Талалея приказали казнить. Впрочем, палачи Александр и Истерий, ослушались правителя, и не выполнили приказ, за это им отрубили головы. Талалея все же казнили.