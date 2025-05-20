Всесвітній день бджіл, банківських працівників та травматологів: що ще відзначають 20 травня
Київ • УНН
20 травня відзначають день метролога, травматолога, працівника банку та бджіл. Вшановують пам’ять святого мученика Талалея, який безкорисливо лікував хворих.
Сьогодні, 20 травня, відзначають Всесвітній день бджіл, метрологів, травматологів, працівників банку та вшановують пам’ять про святого мученика Талалея. Що відомо про свята – читайте у матеріалі УНН.
Всесвітній день метролога
20 травня кожного року відзначається професійне свято – Всесвітній день метролога, присвяченій найточнішій з усіх наук - метрології. Метрологія - це наука про вимірювання, їх засоби і методи. Сьогодні професійне свято метрологів, виробників вимірювального обладнання, інженерів, співробітників центрів стандартизації. Свято встановила Міжнародна організація мір і ваг в 1999 році. Датою свята обрано 20 травня на честь підписання "Метричної конвенції" 20 травня 1875 року в Парижі. Цей договір вперше встановив єдину систему вимірювання в країнах Європи.
Дощі та грози в багатьох областях: якою буде погода в Україні на початку тижня19.05.25, 06:52 • 4486 переглядiв
Всесвітній день травматолога
Щорічно 20 травня у світі відзначають День травматолога – лікарів, які спеціалізуються на переломах, вивихах, синцях та інших травмах кісток і суглобів. Травматологія зародилась завдяки грецькому лікарю, батьку медицини – Гіппократу, який розробив метод вправлення вивиху, що відомий донині.
У всі часи травматологія актуальна і отримала свій розвиток в результаті неминучості травм та поранень незалежно від часу та віку. Спеціальність не стоїть на місці, сучасна травматологічна наука стрімко розвивається. На сьогодні лікарі-травматологи мають засоби, які дозволяють врятувати хворого та швидко повернути його до звичного життя.
Серед кісток, що найчастіше ламаються виокремлюють ключицю. А от одна з найміцніших – велика гомілкова кістка, яка здатна навіть витримувати навантаження до 1,5 тонн. Найдовша із кісток у людському організмі – стегнова, а найменша – стремено, яка розташована в середньому вусі.
Понад 300 тисяч українців звернулися по допомогу до сімейних лікарів через психологічні проблеми - Ляшко16.05.25, 10:44 • 2334 перегляди
День банківських працівників України
Цього дня святкують День банківських працівників в Україні. Йдеться про професіоналів банківської справи, які допомагають економіці країни.
Банківські працівники, фінансові аналітики, консультанти, керівники та всі, хто працює в банках і фінансових установах створюють цілу фінансову систему, яка допомагає людям і підприємствам керувати власними ресурсами, розвиватися, інвестувати і користуватися грішми.
Розраховуємо, що він торкнеться банків, нафти та тіньового флоту: Зеленський про підготовку 17-го пакету санкцій16.05.25, 20:37 • 4084 перегляди
Всесвітній день бджіл
Бджоли – комахи, які відіграють важливу роль для здорової екосистеми Землі.
Дата започаткована на честь словенського художника та першого професійного бджоляра у світі Антона Янші, який з’явився на світ цього дня 1734 року.
Саме бджоли забезпечують людям забезпечують врожайність круп, овочів, фруктів та багатьох інших продуктів, запилюючи понад 75% культурних рослин. Без їхньої невтомної праці наше харчування та екосистеми зазнали б значних збитків.
Урожай зернових в Україні можна збільшити на 20 млн тонн, якщо використати потенціал селекції - експерт13.05.25, 18:04 • 108733 перегляди
20 травня — святого мученика Талалея
За деякими даними, у III столітті в Лівані народився хлопець на ім’я Талалей, який безкорисливо лікував хворих з метою полегшити як тілесні страждання, а й душевні рани. Однак за наказом правителя Егеї, імператора Нумеріана, який переслідував християн, 18-річного Талалея наказали стратити. Втім кати Олександр та Істерій, ослухалися правителя, і не виконали наказ, за це їм відрубали голови. Талалея все ж стратили.