Всесвітній день бджіл, банківських працівників та травматологів: що ще відзначають 20 травня

Сьогодні, 20 травня, відзначають Всесвітній день бджіл, метрологів, травматологів, працівників банку та вшановують пам’ять про святого мученика Талалея. Що відомо про свята – читайте у матеріалі УНН.

Всесвітній день метролога

20 травня кожного року відзначається професійне свято – Всесвітній день метролога, присвяченій найточнішій з усіх наук - метрології. Метрологія - це наука про вимірювання, їх засоби і методи. Сьогодні професійне свято метрологів, виробників вимірювального обладнання, інженерів, співробітників центрів стандартизації. Свято встановила Міжнародна організація мір і ваг в 1999 році. Датою свята обрано 20 травня на честь підписання "Метричної конвенції" 20 травня 1875 року в Парижі. Цей договір вперше встановив єдину систему вимірювання в країнах Європи.

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Всесвітній день травматолога

Щорічно 20 травня у світі відзначають День травматолога – лікарів, які спеціалізуються на переломах, вивихах, синцях та інших травмах кісток і суглобів. Травматологія зародилась завдяки грецькому лікарю, батьку медицини – Гіппократу, який розробив метод вправлення вивиху, що відомий донині.

У всі часи травматологія актуальна і отримала свій розвиток в результаті неминучості травм та поранень незалежно від часу та віку. Спеціальність не стоїть на місці, сучасна травматологічна наука стрімко розвивається. На сьогодні лікарі-травматологи мають засоби, які дозволяють врятувати хворого та швидко повернути його до звичного життя.

Серед кісток, що найчастіше ламаються виокремлюють ключицю. А от одна з найміцніших – велика гомілкова кістка, яка здатна навіть витримувати навантаження до 1,5 тонн. Найдовша із кісток у людському організмі – стегнова, а найменша – стремено, яка розташована в середньому вусі.

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День банківських працівників України

Цього дня святкують День банківських працівників в Україні. Йдеться про професіоналів банківської справи, які допомагають економіці країни.

Банківські працівники, фінансові аналітики, консультанти, керівники та всі, хто працює в банках і фінансових установах створюють цілу фінансову систему, яка допомагає людям і підприємствам керувати власними ресурсами, розвиватися, інвестувати і користуватися грішми.

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Всесвітній день бджіл

Бджоли – комахи, які відіграють важливу роль для здорової екосистеми Землі.

Дата започаткована на честь словенського художника та першого професійного бджоляра у світі Антона Янші, який з’явився на світ цього дня 1734 року.

Саме бджоли забезпечують людям забезпечують врожайність круп, овочів, фруктів та багатьох інших продуктів, запилюючи понад 75% культурних рослин. Без їхньої невтомної праці наше харчування та екосистеми зазнали б значних збитків.

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20 травня — святого мученика Талалея

За деякими даними, у III столітті в Лівані народився хлопець на ім’я Талалей, який безкорисливо лікував хворих з метою полегшити як тілесні страждання, а й душевні рани. Однак за наказом правителя Егеї, імператора Нумеріана, який переслідував християн, 18-річного Талалея наказали стратити. Втім кати Олександр та Істерій, ослухалися правителя, і не виконали наказ, за це їм відрубали голови. Талалея все ж стратили.