Дощі та грози в багатьох областях: якою буде погода в Україні на початку тижня
Київ • УНН
За прогнозами синоптиків, 19 травня в Україні очікуються помірні дощі, грози у південних, центральних та східних областях. Температура повітря коливатиметься від 8° до 20°.
У понеділок, 19 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За прогнозами синоптиків, вдень в Україні очікуються помірні дощі, а у південних, центральних, східних, Чернігівській та Сумській областях вдень грози.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с; вдень у південно-східній частині пориви 15-20 м/с. Температура на півдні та сході країни ... вдень 15-20°; на решті території ... 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 8-13°. В Карпатах помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень 0-5° тепла
У Києві та області в понеділок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 14-16°.
Міжнародний день боротьби з гепатитом та День травневого сонця: що ще святкують 19 травня19.05.25, 06:30 • 840 переглядiв