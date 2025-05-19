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Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню
18 травня, 16:47 • 22209 перегляди

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Дощі та грози в багатьох областях: якою буде погода в Україні на початку тижня

Київ • УНН

 • 722 перегляди

За прогнозами синоптиків, 19 травня в Україні очікуються помірні дощі, грози у південних, центральних та східних областях. Температура повітря коливатиметься від 8° до 20°.

Дощі та грози в багатьох областях: якою буде погода в Україні на початку тижня

У понеділок, 19 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За прогнозами синоптиків, вдень в Україні очікуються помірні дощі, а у південних, центральних, східних, Чернігівській та Сумській областях вдень грози.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с; вдень у південно-східній частині пориви 15-20 м/с. Температура на півдні та сході країни ... вдень 15-20°; на решті території ... 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 8-13°. В Карпатах помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень 0-5° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в понеділок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 14-16°.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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