Дожди и грозы во многих областях: какой будет погода в Украине в начале недели

В понедельник, 19 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По прогнозам синоптиков, днем в Украине ожидаются умеренные дожди, а в южных, центральных, восточных, Черниговской и Сумской областях днем грозы.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с; днем в юго-восточной части порывы 15-20 м/с. Температура на юге и востоке страны ... днем 15-20°; на остальной территории ... 12-17°, на Закарпатье и Прикарпатье 8-13°. В Карпатах умеренный, местами значительный мокрый снег и дождь; температура ночью и днем 0-5° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха - 14-16°.

Международный день борьбы с гепатитом и День майского солнца: что еще празднуют 19 мая