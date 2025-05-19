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Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня
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Дожди и грозы во многих областях: какой будет погода в Украине в начале недели

Киев • УНН

 • 620 просмотра

По прогнозам синоптиков, 19 мая в Украине ожидаются умеренные дожди, грозы в южных, центральных и восточных областях. Температура воздуха будет колебаться от 8° до 20°.

Дожди и грозы во многих областях: какой будет погода в Украине в начале недели

В понедельник, 19 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По прогнозам синоптиков, днем в Украине ожидаются умеренные дожди, а в южных, центральных, восточных, Черниговской и Сумской областях днем грозы.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с; днем в юго-восточной части порывы 15-20 м/с. Температура на юге и востоке страны ... днем 15-20°; на остальной территории ... 12-17°, на Закарпатье и Прикарпатье 8-13°. В Карпатах умеренный, местами значительный мокрый снег и дождь; температура ночью и днем 0-5° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха - 14-16°.

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Вадим Хлюдзинский

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