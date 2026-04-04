Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%
Убийство военного ТЦК во Львове - таможеннику объявили подозрение
россия выпустила по Украине 542 дрона и 37 ракет за одну атаку - обезврежено 515 беспилотников и 26 ракет
Зеленский добивается более четких гарантий безопасности США и анонсировал в документе ответы на вопросы, которые есть
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть

Киев • УНН

4 апреля мир отмечает день моркови, которая появилась благодаря голландским селекционерам. Овощ богат бета-каротином, калием и полезной клетчаткой.

Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть

Ежегодно 4 апреля мир отмечает невероятно позитивный и жизнеутверждающий праздник, посвященный одному из самых полезных корнеплодов на нашей планете – Всемирный день моркови. Праздник был основан в 2003 году сторонниками здорового образа жизни, он быстро приобрел популярность на разных континентах, передает УНН.

История праздника

Мы привыкли, что морковь обязательно должна быть ярко-оранжевой. Однако так было далеко не всегда. Родиной дикой моркови считается территория современного Афганистана и Ирана, и первоначальные корнеплоды были фиолетовыми, белыми, бледно-желтыми или даже почти черными. Они имели довольно горький и терпкий вкус, поэтому выращивались преимущественно ради ароматных семян и зеленых листьев. Знакомая нам сладкая оранжевая морковь появилась лишь в XVII веке благодаря усилиям нидерландских селекционеров. По одной из самых популярных исторических версий, они вывели этот яркий сорт в знак глубокого уважения к правящей монаршей семье — Оранской, или Оранжевой, династии, которая сыграла ключевую роль в обретении независимости Нидерландов.

Польза моркови для организма

Морковь является настоящей витаминной капсулой. Ее самое главное сокровище — это бета-каротин, мощный природный пигмент и антиоксидант, который в печени человека превращается в витамин А, известный как ретинол. Витамин А является критически необходимым строительным материалом для специфического светочувствительного пигмента в сетчатке глаза. Хотя морковь не способна магическим образом вылечить уже имеющуюся близорукость, что является популярным мифом, она эффективно предотвращает возникновение "куриной слепоты" — состояния, при котором человек теряет способность четко видеть в условиях слабого освещения. Бета-каротин в составе моркови нейтрализует свободные радикалы, которые образуются под воздействием солнечного излучения и загрязненной городской среды. Регулярное употребление моркови стимулирует выработку коллагена, повышает эластичность эпидермиса и предотвращает преждевременное появление морщин. Ретинол играет первостепенную роль в поддержании функций слизистых оболочек дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Поскольку слизистые являются нашей первой линией обороны от патогенных вирусов и бактерий, их здоровье непосредственно определяет общую устойчивость иммунной системы. Корнеплод является отличным источником калия, который работает как природный вазодилататор, расширяет кровеносные сосуды и помогает контролировать уровень артериального давления. Растворимая клетчатка, в частности пектин, связывает молекулы "плохого" холестерина в кишечнике и мягко выводит их из организма.

Кулинарные стереотипы

Морковь — это одно из тех редких исключений в мире гастрономии, когда термическая обработка не только не уничтожает пользу, но и существенно ее трансформирует и повышает. Сырая морковь является идеальным источником витамина С и грубой нерастворимой клетчатки. Ее жевание действует как природная зубная щетка: механически очищает эмаль от налета, стимулирует выделение слюны, что нейтрализует опасные для зубов кислоты, и интенсивно массирует десны.

Зато вареная, запеченная на гриле или тушеная морковь становится абсолютным лидером по уровню усвоения бета-каротина. Под действием высоких температур жесткие клеточные стенки корнеплода полностью разрушаются. Благодаря этому количество биологически доступного провитамина А, который организм способен распознать и использовать, возрастает почти втрое по сравнению с сырым овощем.

Сколько стоит есть моркови?

Стоит придерживаться здравого смысла и баланса. Оптимальная суточная норма для взрослого человека составляет примерно 100–150 граммов, это 1–2 средние морковки. Этой порции с избытком хватает, чтобы полностью перекрыть суточную потребность организма в витамине А.

Если же откровенно злоупотреблять продуктом, например, ежедневно съедать по килограмму сырой моркови или систематически пить литры концентрированного свежевыжатого морковного сока, — возникает состояние, известное в медицине как каротинемия. Поскольку печень физически не успевает метаболизировать такое гигантское количество пигмента, избыток каротина начинает депонироваться в подкожно-жировой клетчатке. Как следствие, кожа человека (особенно ладони, стопы, а иногда и лицо) приобретает выраженный желто-оранжевый оттенок. Сама по себе каротинемия не является токсичной или угрожающей для жизни, и кожа возвращает свой естественный цвет через несколько недель после паузы в потреблении продукта. Однако это четкий сигнал, что системы организма перегружены и дозу пора уменьшить.

Александра Месенко

ОбществоЗдоровьепубликации
