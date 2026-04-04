Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти

Київ • УНН

 • 74527 перегляди

4 квітня світ відзначає день моркви, яка з'явилася завдяки голландським селекціонерам. Овоч багатий на бета-каротин, калій та корисну клітковину.

Щороку 4 квітня світ відзначає неймовірно позитивне та життєствердне свято, присвячене одному з найкорисніших коренеплодів на нашій планеті – Всесвітній день моркви. Свято було започатковане у 2003 році прихильниками здорового способу життя, воно швидко набуло популярності на різних континентах, передає УНН.

Історія свята

Ми звикли, що морква обов’язково має бути яскраво-помаранчевою. Проте так було далеко не завжди. Батьківщиною дикої моркви вважається територія сучасного Афганістану та Ірану, і первісні коренеплоди були фіолетовими, білими, блідо-жовтими або навіть майже чорними. Вони мали досить гіркий і терпкий смак, тому вирощувалися переважно заради ароматного насіння та зеленого листя. Знайома нам солодка помаранчева морква з’явилася лише у XVII столітті завдяки зусиллям нідерландських селекціонерів. За однією з найпопулярніших історичних версій, вони вивели цей яскравий сорт на знак глибокої поваги до правлячої монаршої родини — Оранської, або Помаранчевої, династії, яка відіграла ключову роль у здобутті незалежності Нідерландів.

Користь моркви для організму

Морква є справжньою вітамінною капсулою. Її найголовніший скарб — це бета-каротин, потужний природний пігмент і антиоксидант, який у печінці людини перетворюється на вітамін А, відомий як ретинол. Вітамін А є критично необхідним будівельним матеріалом для специфічного світлочутливого пігменту в сітківці ока. Хоча морква не здатна магічним чином вилікувати вже наявну короткозорість, що є популярним міфом, вона ефективно запобігає виникненню "курячої сліпоти" — стану, за якого людина втрачає здатність чітко бачити в умовах слабкого освітлення. Бета-каротин у складі моркви нейтралізує вільні радикали, які утворюються під впливом сонячного випромінювання та забрудненого міського довкілля. Регулярне вживання моркви стимулює вироблення колагену, підвищує еластичність епідермісу та запобігає передчасній появі зморшок. Ретинол відіграє першочергову роль у підтримці функцій слизових оболонок дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту. Оскільки слизові є нашою першою лінією оборони від патогенних вірусів та бактерій, їхнє здоров’я безпосередньо визначає загальну стійкість імунної системи. Коренеплід є чудовим джерелом калію, який працює як природний вазодилататор, розширює кровоносні судини й допомагає контролювати рівень артеріального тиску. Розчинна клітковина, зокрема пектин, зв’язує молекули "поганого" холестерину в кишківнику та м'яко виводить їх з організму.

Кулінарні стереотипи

Морква — це один із тих рідкісних винятків у світі гастрономії, коли термічна обробка не лише не знищує користь, а й суттєво її трансформує та підвищує. Сира морква є ідеальним джерелом вітаміну С та грубої нерозчинної клітковини. Її жування діє як природна зубна щітка: механічно очищає емаль від нальоту, стимулює виділення слини, що нейтралізує небезпечні для зубів кислоти, та інтенсивно масажує ясна.

Натомість варена, запечена на грилі або тушкована морква стає абсолютним лідером за рівнем засвоєння бета-каротину. Під дією високих температур жорсткі клітинні стінки коренеплоду повністю руйнуються. Завдяки цьому кількість біологічно доступного провітаміну А, який організм здатний розпізнати та використати, зростає майже втричі порівняно із сирим овочем.

Скільки варто їсти моркви?

Варто дотримуватися здорового глузду та балансу. Оптимальна добова норма для дорослої людини становить приблизно 100–150 грамів, це 1–2 середні морквини. Цієї порції з надлишком вистачає, щоб повністю перекрити добову потребу організму у вітаміні А.

Якщо ж відверто зловживати продуктом, наприклад, щодня з’їдати по кілограму сирої моркви або систематично пити літри концентрованого свіжовичавленого морквяного соку, — виникає стан, відомий у медицині як каротинемія. Оскільки печінка фізично не встигає метаболізувати таку гігантську кількість пігменту, надлишок каротину починає депонуватися в підшкірно-жировій клітковині. Як наслідок, шкіра людини (особливо долоні, стопи, а іноді й обличчя) набуває виразного жовто-помаранчевого відтінку. Сама по собі каротинемія не є токсичною чи загрозливою для життя, і шкіра повертає свій природний колір через кілька тижнів після паузи в споживанні продукту. Однак це чіткий сигнал, що системи організму перевантажені і дозу час зменшити.

Олександра Месенко

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Тренд
Афганістан
Нідерланди
Іран