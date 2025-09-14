$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 26378 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 57213 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 60775 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 52314 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 63697 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 37547 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 63811 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 62057 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 38284 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 37312 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Вражеский удар по Константиновке: число погибших и раненых возросло

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В результате вражеского удара 13 сентября по Константиновке Донецкой области погибли 4 человека, еще 14 получили ранения. Повреждены админздание и жилые дома, обстрелы города продолжаются почти непрерывно

Вражеский удар по Константиновке: число погибших и раненых возросло

Число погибших и раненых в результате вражеского удара 13 сентября по Константиновке (Донецкая область) возросло. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует УНН.

Подробности

"За 13 сентября россияне убили 4 жителей Донетчины - в Константиновке", - написал Филашкин.

По его словам, еще 14 человек в области за сутки получили ранения.

Напомним

Накануне с самого утра Константиновка находилась под огнем вражеской артиллерии и под ударами авиабомб. Было повреждено админздание, многочисленные частные дома и многоэтажки.

Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин предупредил, что российские обстрелы по городу продолжаются почти непрерывно.

Россияне ударили по отделению "Укрпочты" в Донецкой области11.09.25, 00:29 • 4559 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Вадим Филашкин
Донецкая область
Константиновка