Вражеский удар по Константиновке: число погибших и раненых возросло
Киев • УНН
В результате вражеского удара 13 сентября по Константиновке Донецкой области погибли 4 человека, еще 14 получили ранения. Повреждены админздание и жилые дома, обстрелы города продолжаются почти непрерывно
Число погибших и раненых в результате вражеского удара 13 сентября по Константиновке (Донецкая область) возросло. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует УНН.
Подробности
"За 13 сентября россияне убили 4 жителей Донетчины - в Константиновке", - написал Филашкин.
По его словам, еще 14 человек в области за сутки получили ранения.
Напомним
Накануне с самого утра Константиновка находилась под огнем вражеской артиллерии и под ударами авиабомб. Было повреждено админздание, многочисленные частные дома и многоэтажки.
Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин предупредил, что российские обстрелы по городу продолжаются почти непрерывно.
