Ворожий удар по Костянтинівці: кількість загиблих та поранених зросла
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару 13 вересня по Костянтинівці Донецької області загинуло 4 особи, ще 14 отримали поранення. Пошкоджено адмінбудівлю та житлові будинки, обстріли міста тривають майже безперервно
Кількість загиблих та поранених унаслідок ворожого удару 13 вересня по Костянтинівці (Донецька область) зросла. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує УНН.
Деталі
"За 13 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини - у Костянтинівці", - написав Філашкін.
За його словами, ще 14 людей в області за добу дістали поранення.
Нагадаємо
Напередодні з самого ранку Косятнтинівка перебувала під вогнем ворожої артилерії та під ударами авіабомб. Було пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки.
Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін попередив, що російські обстріли по місту тривають майже безперервно.
