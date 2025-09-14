Ворожий удар по Костянтинівці: кількість загиблих та поранених зросла

$41.310.10
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 26361 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 57150 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 60717 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 52276 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 63664 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 37539 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 63791 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 62045 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38283 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 37311 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
"Мають наочно бачити": керівник КМВА з радниками безпеки країн ЄС вшанували пам'ять жертв російського удару по ДарниціPhoto13 вересня, 19:47 • 4730 перегляди
У Польщі пошкодили дах та зрізали хрест з купола Української Греко-Католицької церкви13 вересня, 22:20 • 6070 перегляди
Україна планує створити Kill Zone з лініями дронів до 30 км на фронті - ШмигальPhoto23:50 • 4030 перегляди
Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg00:23 • 20157 перегляди
"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України02:31 • 10494 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 60709 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 39903 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 40419 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 63787 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 38335 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Марк Рютте
Марко Рубіо
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Європа
Державний кордон України
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 16326 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 62040 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 49531 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 97454 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 57636 перегляди
Bild
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
E-6 Mercury

Ворожий удар по Костянтинівці: кількість загиблих та поранених зросла

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Внаслідок ворожого удару 13 вересня по Костянтинівці Донецької області загинуло 4 особи, ще 14 отримали поранення. Пошкоджено адмінбудівлю та житлові будинки, обстріли міста тривають майже безперервно

Ворожий удар по Костянтинівці: кількість загиблих та поранених зросла

Кількість загиблих та поранених унаслідок ворожого удару 13 вересня по Костянтинівці (Донецька область) зросла. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує УНН.

Деталі

"За 13 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини - у Костянтинівці", - написав Філашкін.

За його словами, ще 14 людей в області за добу дістали поранення.

Нагадаємо

Напередодні з самого ранку Косятнтинівка перебувала під вогнем ворожої артилерії та під ударами авіабомб. Було пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки.

Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін попередив, що російські обстріли по місту тривають майже безперервно.

росіяни вдарили по відділенню "Укрпошти" на Донеччині11.09.25, 00:29 • 4559 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Вадим Філашкін
Донецька область
Костянтинівка