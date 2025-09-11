росіяни вдарили по відділенню "Укрпошти" на Донеччині
Київ • УНН
Російська армія атакувала відділення "Укрпошти" в Новодонецькому Донецької області, за 27 км від Добропілля. Працівники та клієнти живі, але будівля зазнала пошкоджень.
У середу, 10 вересня російська армія атакувала відділення "Укрпошти" в Донецькій області. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає УНН.
Деталі
За його словами, цей інцидент відбувся за 27 км від Добропілля та понад 30 км від лінії зіткнення.
Сьогодні російські вбивці знову вдарили по інфраструктурі Укрпошти. Цього разу по нашому найближчому до лінії фронту стаціонарному відділенню в Новодонецькому Донецької області
"Працівники та клієнти живі, але, звісно, під стресом. Вікон немає. Зараз відновлюємо разом із ВЦА", - додав Ігор Смілянський.
Нагадаємо
Внаслідок чергового обстрілу російських військ повністю зруйноване відділення "Укрпошти" №02098 у столиці. Воно знаходилося на вулиці Шумського, 4А.
