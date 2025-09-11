росіяни вдарили по відділенню "Укрпошти" на Донеччині

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 14684 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 37239 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 25012 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 28008 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 29447 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 60036 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 81283 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 64162 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34817 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38933 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
62%
756мм
Популярнi новини
Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єктPhoto10 вересня, 11:41 • 24493 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 12423 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти 2600 росіян та компаній10 вересня, 13:09 • 12495 перегляди
Потрібно встановити, хто керував безпілотниками: Фіцо про російські дрони у Польщі10 вересня, 13:20 • 13145 перегляди
У Польщі знайшли вже 16 російських дронів, один з них розбився біля військової бази 19:42 • 10001 перегляди
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 37235 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 60033 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 44673 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 81280 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 64158 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Владислав Косіняк-Камиш
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 12483 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 78321 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 71328 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 67409 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 135863 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
The New York Times
Дія (сервіс)
E-6 Mercury

росіяни вдарили по відділенню "Укрпошти" на Донеччині

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Російська армія атакувала відділення "Укрпошти" в Новодонецькому Донецької області, за 27 км від Добропілля. Працівники та клієнти живі, але будівля зазнала пошкоджень.

росіяни вдарили по відділенню "Укрпошти" на Донеччині

У середу, 10 вересня російська армія атакувала відділення "Укрпошти" в Донецькій області. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає УНН.

Деталі

За його словами, цей інцидент відбувся за 27 км від Добропілля та понад 30 км від лінії зіткнення.

Сьогодні російські вбивці знову вдарили по інфраструктурі Укрпошти. Цього разу по нашому найближчому до лінії фронту стаціонарному відділенню в Новодонецькому Донецької області

- написав він у своєму Telegram-каналі.

"Працівники та клієнти живі, але, звісно, під стресом. Вікон немає. Зараз відновлюємо разом із ВЦА", - додав Ігор Смілянський.

Нагадаємо

Внаслідок чергового обстрілу російських військ повністю зруйноване відділення "Укрпошти" №02098 у столиці. Воно знаходилося на вулиці Шумського, 4А.

"Укрпошта" продовжує доставляти посилки до США попри зміни правил: що відомо26.08.25, 15:28 • 3020 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Донецька область
Укрпошта