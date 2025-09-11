Россияне ударили по отделению "Укрпочты" в Донецкой области
Киев • УНН
Российская армия атаковала отделение "Укрпочты" в Новодонецком Донецкой области, в 27 км от Доброполья. Работники и клиенты живы, но здание получило повреждения.
В среду, 10 сентября, российская армия атаковала отделение "Укрпочты" в Донецкой области. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает УНН.
Детали
По его словам, этот инцидент произошел в 27 км от Доброполья и более чем в 30 км от линии соприкосновения.
Сегодня российские убийцы снова ударили по инфраструктуре Укрпочты. На этот раз по нашему ближайшему к линии фронта стационарному отделению в Новодонецком Донецкой области
"Сотрудники и клиенты живы, но, конечно, под стрессом. Окон нет. Сейчас восстанавливаем вместе с ВГА", - добавил Игорь Смелянский.
Напомним
В результате очередного обстрела российских войск полностью разрушено отделение "Укрпочты" №02098 в столице. Оно находилось на улице Шумского, 4А.
