Россияне ударили по отделению "Укрпочты" в Донецкой области

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 14827 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 37781 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 25240 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 28212 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 29658 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 60258 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 81491 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 64303 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34837 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38944 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
71%
756мм
Популярные новости
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 12694 просмотра
За сотни километров от украинской границы: евродепутат показал фото российского дрона, упавшего в ПольшеVideo10 сентября, 12:53 • 7860 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против 2600 россиян и компаний10 сентября, 13:09 • 12664 просмотра
Необходимо установить, кто управлял беспилотниками: Фицо о российских дронах в Польше10 сентября, 13:20 • 13317 просмотра
В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы19:42 • 10466 просмотра
публикации
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 37784 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 60259 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 44801 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 81492 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 64303 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Владислав Косиняк-Камыш
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 12696 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 78401 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 71395 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 67474 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 135916 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Нью-Йорк Таймс
Дія (сервис)

Россияне ударили по отделению "Укрпочты" в Донецкой области

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Российская армия атаковала отделение "Укрпочты" в Новодонецком Донецкой области, в 27 км от Доброполья. Работники и клиенты живы, но здание получило повреждения.

Россияне ударили по отделению "Укрпочты" в Донецкой области

В среду, 10 сентября, российская армия атаковала отделение "Укрпочты" в Донецкой области. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает УНН.

Детали

По его словам, этот инцидент произошел в 27 км от Доброполья и более чем в 30 км от линии соприкосновения.

Сегодня российские убийцы снова ударили по инфраструктуре Укрпочты. На этот раз по нашему ближайшему к линии фронта стационарному отделению в Новодонецком Донецкой области

- написал он в своем Telegram-канале.

"Сотрудники и клиенты живы, но, конечно, под стрессом. Окон нет. Сейчас восстанавливаем вместе с ВГА", - добавил Игорь Смелянский.

Напомним

В результате очередного обстрела российских войск полностью разрушено отделение "Укрпочты" №02098 в столице. Оно находилось на улице Шумского, 4А.

«Укрпошта» продолжает доставлять посылки в США, несмотря на изменение правил: что известно26.08.25, 15:28 • 3020 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Донецкая область
Укрпочта