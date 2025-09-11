Россияне ударили по отделению "Укрпочты" в Донецкой области

В среду, 10 сентября, российская армия атаковала отделение "Укрпочты" в Донецкой области. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает УНН.

По его словам, этот инцидент произошел в 27 км от Доброполья и более чем в 30 км от линии соприкосновения.

Сегодня российские убийцы снова ударили по инфраструктуре Укрпочты. На этот раз по нашему ближайшему к линии фронта стационарному отделению в Новодонецком Донецкой области