Вражеский удар по Ивано-Франковску: предварительно, известно о 4 пострадавших, из них - один ребенок

В результате удара по Ивано-Франковску, предварительно, известно о 4 пострадавших, из них - один ребенок, однако информация уточняется. Об этом сообщила начальница сектора связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"По состоянию на сейчас все пожары ликвидированы. Утром возник пожар хозяйственной постройки в Коломыйском районе. Площадь пожара составляла 40 м.кв. На этом пожаре пострадавших не было. В Ивано-Франковской территориальной общине был ликвидирован пожар двухэтажного частного дома. Площадь пожара составляла 80 м.кв. В этой же общине получили повреждения жилые дома. По предварительной информации, которая сейчас уточняется, травмированы 4 человека, из них - один ребенок. Но подчеркиваю, что эта информация сейчас уточняется", - заявила Перцович.

Она отметила, что в Ивано-Франковске спасатели ликвидировали пожары гаражей и автомобилей, а также сложных помещений.

Напомним

Ивано-Франковск в ночь на понедельник, 21 июля, подвергся самой масштабной атаке со времени полномасштабного вторжения России.

Враг совершил массированный удар по Прикарпатью, зафиксированы попадания и пострадавшие. Обломки повредили жилые дома в Ивано-Франковской общине и вызвали разрушения в Городенковской общине.