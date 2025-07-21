Масована атака рф на Прикарпаття: є влучання і постраждалі
Київ • УНН
Ворог здійснив масований удар по Прикарпаттю, зафіксовано влучання та постраждалих. Уламки пошкодили житлові будинки в Івано-Франківській громаді та спричинили руйнування в Городенківській громаді.
Івано-Франківська область уночі зазнала масованого удару рф, є влучання та постраждалі, наслідки зафіксовані у двох громадах, повідомила у понеділок голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, пише УНН.
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З її слів, через падіння уламків у Івано-Франківській громаді пошкоджено житлові будинки. Зафіксовано руйнування в Городенківській громаді.
Також вона вказала, що зафіксовано подіння уламків на відкритих територіях. "Якщо виявите їх, в жодному разі не беріть до рук! Викликайте відповідні служби", - наголосила голова ОВА.
"Задіяні всі відповідні служби для ліквідації наслідків ворожого обстрілу", - вказала Онищук.
Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф21.07.25, 06:31 • 42071 перегляд