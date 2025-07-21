Масована атака рф на Прикарпаття: є влучання і постраждалі

Івано-Франківська область уночі зазнала масованого удару рф, є влучання та постраждалі, наслідки зафіксовані у двох громадах, повідомила у понеділок голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, пише УНН.

Нічна атака на Прикарпаття: сьогодні ворог завдав масованого удару по області. Зафіксовано влучання. На жаль, є постраждалі - повідомила Онищук.

З її слів, через падіння уламків у Івано-Франківській громаді пошкоджено житлові будинки. Зафіксовано руйнування в Городенківській громаді.

Також вона вказала, що зафіксовано подіння уламків на відкритих територіях. "Якщо виявите їх, в жодному разі не беріть до рук! Викликайте відповідні служби", - наголосила голова ОВА.

"Задіяні всі відповідні служби для ліквідації наслідків ворожого обстрілу", - вказала Онищук.

Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф