Массированная атака РФ на Прикарпатье: есть попадания и пострадавшие
Киев • УНН
Враг нанес массированный удар по Прикарпатью, зафиксированы попадания и пострадавшие. Обломки повредили жилые дома в Ивано-Франковской общине и вызвали разрушения в Городенковской общине.
Ивано-Франковская область ночью подверглась массированному удару РФ, есть попадания и пострадавшие, последствия зафиксированы в двух общинах, сообщила в понедельник глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, пишет УНН.
Ночная атака на Прикарпатье: сегодня враг нанес массированный удар по области. Зафиксированы попадания. К сожалению, есть пострадавшие
По ее словам, из-за падения обломков в Ивано-Франковской общине повреждены жилые дома. Зафиксированы разрушения в Городенковской общине.
Также она указала, что зафиксировано падение обломков на открытых территориях. "Если обнаружите их, ни в коем случае не берите в руки! Вызывайте соответствующие службы", - подчеркнула глава ОВА.
"Задействованы все соответствующие службы для ликвидации последствий вражеского обстрела", - указала Онищук.
Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ21.07.25, 06:31 • 41970 просмотров