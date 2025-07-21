Массированная атака РФ на Прикарпатье: есть попадания и пострадавшие

Ивано-Франковская область ночью подверглась массированному удару РФ, есть попадания и пострадавшие, последствия зафиксированы в двух общинах, сообщила в понедельник глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, пишет УНН.

Ночная атака на Прикарпатье: сегодня враг нанес массированный удар по области. Зафиксированы попадания. К сожалению, есть пострадавшие - сообщила Онищук.

По ее словам, из-за падения обломков в Ивано-Франковской общине повреждены жилые дома. Зафиксированы разрушения в Городенковской общине.

Также она указала, что зафиксировано падение обломков на открытых территориях. "Если обнаружите их, ни в коем случае не берите в руки! Вызывайте соответствующие службы", - подчеркнула глава ОВА.

"Задействованы все соответствующие службы для ликвидации последствий вражеского обстрела", - указала Онищук.

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