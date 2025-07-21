Ворожий удар по Івано-Франківську: попередньо, відомо про 4 постраждалих, з них - одна дитина

Внаслідок удару по Івано-Франківську, попередньо, відомо про 4 постраждалих, з них - одна дитина, однак інформація уточнюється. Про це повідомила начальниця сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Станом на зараз всі пожежі ліквідовано. Вранці виникла пожежа господарської будівлі в Коломийському районі. Площа пожежі складала 40 м.кв. На цій пожежі постраждалих не було. В Івано-Франківській територіальній громаді було ліквідовано пожежу двоповерхового приватного будинку. Площа пожежі складала 80 м.кв. В цій же громаді зазнали пошкоджень житлові будинки. За попередньо інформацією, яка наразі уточнюється, травмовано 4 особи, з них - одна дитина. Але наголошую, що ця інформація наразі уточнюється", - заявила Перцович.

Вона зазначила, що в Івано-Франківську рятувальники ліквідували пожежі гаражів та автомобілів, а також складних приміщень.

Нагадаємо

Івано-Франківськ у ніч на понеділок, 21 липня, зазнав наймасштабнішої атаки з часу повномасштабного вторгнення росії.

Ворог здійснив масований удар по Прикарпаттю, зафіксовано влучання та постраждалих. Уламки пошкодили житлові будинки в Івано-Франківській громаді та спричинили руйнування в Городенківській громаді.