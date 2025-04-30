Вражеский ракетоноситель с шестью "Калибрами" на борту ждет в Черном море – ВМС

Оккупанты продолжают держать ракетоноситель с "Калибрами" на борту в акватории Черного моря. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Отмечается, что по состоянию на 06:00 30.04.2025 в Черном море зафиксирован 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет.

Кроме того, в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет. В то же время в Азовском море вражеские корабли в настоящее время отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 10 судов, из них 5 продолжили движение из пролива Босфор