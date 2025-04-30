Вражеский ракетоноситель с шестью "Калибрами" на борту ждет в Черном море – ВМС
Киев • УНН
В акватории Черного моря зафиксирован вражеский корабль с шестью ракетами типа "Калибр". В Средиземном море – три корабля, один из которых имеет восемь ракет.
Оккупанты продолжают держать ракетоноситель с "Калибрами" на борту в акватории Черного моря. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 30.04.2025 в Черном море зафиксирован 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет.
Кроме того, в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет. В то же время в Азовском море вражеские корабли в настоящее время отсутствуют.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 10 судов, из них 5 продолжили движение из пролива Босфор
В ВМС ВСУ повторяют, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.
Напомним
Более месяца назад, 25 марта, США и Украина согласовали меры по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. В частности, предполагается исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе.
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