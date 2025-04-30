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Ворожий ракетоносій з шістьма "Калібрами" на борту чатує в Чорному морі - ВМС

Київ • УНН

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В акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий корабель з шістьма ракетами типу "Калібр". В Середземному морі – три кораблі, один з яких має вісім ракет.

Ворожий ракетоносій з шістьма "Калібрами" на борту чатує в Чорному морі - ВМС

Окупанти продовжують тримати ракетоносій з "Калібрами" на борту в акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 30.04.2025 в Чорному морі зафіксовано 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет.

Крім того, в Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі нині відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 10 суден, з них 5 продовжили рух з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ повторюють, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Понад місяць тому, 25 березня, США та Україна погодили заходи щодо забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, передбачається виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі.

Світові військові витрати досягли рекорду з часів холодної війни, в України зросли на 2,9% - SIPRI28.04.25, 08:36 • 3058 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
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