Вражеский дрон сбросил взрывчатку на машину скорой помощи на Херсонщине, ранив водителя и пациента

Россияне сбросили с дрона взрывчатку на машину скорой помощи в Белозерской общине на Херсонщине. Медики спешили на вызов — у водителя взрывная травма и контузия, фельдшер не пострадала. Также в больницу попал 50-летний мужчина, пострадавший от обстрела. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

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российские войска атаковали машину скорой помощи на Херсонщине. В одном из населенных пунктов Белозерской общины оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду медиков, которые спешили на вызов. говорится в сообщении

По информации, у водителя диагностировали взрывную травму и контузию. Фельдшер не пострадала. Обоих эвакуировали в безопасное место.

Также в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину, который попал под вражеский обстрел. У него-взрывная травма и ранение ноги. Медики дообследовают пострадавшего.

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