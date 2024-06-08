Ворожий дрон скинув вибухівку на машину швидкої допомоги на Херсонщині, поранивши водія і пацієнта
Київ • УНН
Російські військові атакували машину швидкої допомоги за допомогою вибухівки, скинутої з безпілотника в Херсонській області, поранивши водія і 50-річного цивільного жителя.
Росіяни скинули з дрона вибухівку на машину швидкої допомоги в Білозерській громаді на Херсонщині. Медики поспішали на виклик — у водія вибухова травма та контузія, фельдшер не постраждала. Також у лікарню потрапив 50-річний чоловік, який постраждав від обстрілу. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
російські війська атакували машину швидкої допомоги на Херсонщині. В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик.
За інформацією, у водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала. Обох евакуювали в безпечне місце.
Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього - вибухова травма та поранння ноги. Медики дообстежують потерпілого.
Херсон під ворожим вогнем: у місті чути вибухи04.06.24, 17:07 • 19668 переглядiв