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Херсон під ворожим вогнем: у місті чути вибухи

Херсон під ворожим вогнем: у місті чути вибухи

Київ • УНН

 • 19668 перегляди

Російські війська обстрілюють місто Херсон, у прибережних районах міста чути вибухи, повідомив голова Херсонської обласної Військової адміністрації Роман Мрочко.

Армія рф завдає ударів по Херсону, у місті лунають вибухи. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

"Херсон під ворожим вогнем! Вибухи чути у прибережних зонах міста. Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" - йдеться у повідомленні.

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Антоніна Туманова

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