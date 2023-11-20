Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы

Рейтинг Байдена упал до минимума на фоне войны в Газе - опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства - 40%. Значительное большинство избирателей не одобряют его действия во внешней политике и войне между Израилем и ХАМАС.