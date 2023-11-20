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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы

Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы

Киев  •  УНН

20 ноября 2023, 08:04  •  2307 просмотра

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Российские оккупанты обстреливают Херсон. В городе слышны взрывы.

Российские оккупанты обстреливают Херсон. Как сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, в городе раздаются взрывы, передает УНН.

Херсон снова под обстрелом! В центральной части слышны взрывы. Перейдите в более безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве

- написал Мрочко в Telegram.

Ранее

Российские войска утром обстреляли в Херсоне автостоянку. Погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Напомним

Российские войска за 19 ноября обстреляли Херсонскую область 51 раз, известно о шести раненых, среди них - ребенок.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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