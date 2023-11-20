Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы
Киев • УНН
Российские оккупанты обстреливают Херсон. В городе слышны взрывы.
Российские оккупанты обстреливают Херсон. Как сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, в городе раздаются взрывы, передает УНН.
Херсон снова под обстрелом! В центральной части слышны взрывы. Перейдите в более безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве
Ранее
Российские войска утром обстреляли в Херсоне автостоянку. Погибли два человека, еще один человек получил ранения.
Напомним
Российские войска за 19 ноября обстреляли Херсонскую область 51 раз, известно о шести раненых, среди них - ребенок.
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Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы
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