Вражеские корабли с "Калибрами" зафиксированы в Черном и Средиземном морях
Киев • УНН
В Черном и Средиземном морях обнаружено по три вражеских корабля, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общее количество ракет, готовых к запуску, составляет до 20 единиц.
Вражеские корабли зафиксированы в Черном и Средиземном морях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В Черном море сейчас находятся три вражеских корабля, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр", способные нанести удар общим залпом до восьми ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В то же время в Средиземном море также зафиксировано три вражеских корабля, из которых два являются носителями "Калибр", готовыми к запуску до двенадцати ракет.
В течение суток, в интересах террористической страны, Керченским проливом прошли десять судов: пять в направлении Черного моря, из которых два продолжили движение в пролив Босфор, и пять в направлении Азовского моря, из которых одно направлялось из Босфора.
В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров"13 октября 2024, 03:53 • 41440 просмотров