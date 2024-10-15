Вражеские корабли с "Калибрами" зафиксированы в Черном и Средиземном морях

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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  126902 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  148880 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  173372 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  180736 просмотра

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  176028 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Вражеские корабли с "Калибрами" зафиксированы в Черном и Средиземном морях

Вражеские корабли с "Калибрами" зафиксированы в Черном и Средиземном морях

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 03:49  •  5267 просмотра

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В Черном и Средиземном морях обнаружено по три вражеских корабля, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общее количество ракет, готовых к запуску, составляет до 20 единиц.

Вражеские корабли зафиксированы в Черном и Средиземном морях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Черном море сейчас находятся три вражеских корабля, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр", способные нанести удар общим залпом до восьми ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В то же время в Средиземном море также зафиксировано три вражеских корабля, из которых два являются носителями "Калибр", готовыми к запуску до двенадцати ракет.

В течение суток, в интересах террористической страны, Керченским проливом прошли десять судов: пять в направлении Черного моря, из которых два продолжили движение в пролив Босфор, и пять в направлении Азовского моря, из которых одно направлялось из Босфора.

В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров"13 октября 2024, 03:53 • 41440 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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