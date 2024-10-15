Ворожі кораблі з "Калібрами" зафіксовані в Чорному та Середземному морях
Київ • УНН
У Чорному та Середземному морях виявлено по три ворожі кораблі, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальна кількість ракет, готових до запуску, становить до 20 одиниць.
Ворожі кораблі зафіксовані в Чорному та Середземному морях. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
У Чорному морі наразі перебувають три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр", здатні завдати удару загальним залпом до восьми ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Водночас у Середземному морі також зафіксовано три ворожі кораблі, з яких два є носіями "Калібр", готовими до запуску до дванадцяти ракет.
Протягом доби, у інтересах терористичної країни, Керченською протокою пройшли десять суден: п’ять у напрямку Чорного моря, з яких два продовжили рух до протоки Босфор, та п’ять у напрямку Азовського моря, з яких одне прямувало з Босфору.
У Чорному морі перебувають 2 російські ракетоносії із загальним залпом до восьми "Калібрів"13.10.24, 06:53 • 42366 переглядiв