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Ворожі кораблі з "Калібрами" зафіксовані в Чорному та Середземному морях

Київ • УНН

 • 40059 перегляди

У Чорному та Середземному морях виявлено по три ворожі кораблі, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальна кількість ракет, готових до запуску, становить до 20 одиниць.

Ворожі кораблі з "Калібрами" зафіксовані в Чорному та Середземному морях

Ворожі кораблі зафіксовані в Чорному та Середземному морях. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

У Чорному морі наразі перебувають три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр", здатні завдати удару загальним залпом до восьми ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Водночас у Середземному морі також зафіксовано три ворожі кораблі, з яких два є носіями "Калібр", готовими до запуску до дванадцяти ракет.

Протягом доби, у інтересах терористичної країни, Керченською протокою пройшли десять суден: п’ять у напрямку Чорного моря, з яких два продовжили рух до протоки Босфор, та п’ять у напрямку Азовського моря, з яких одне прямувало з Босфору.

У Чорному морі перебувають 2 російські ракетоносії із загальним залпом до восьми "Калібрів"13.10.24, 06:53 • 42366 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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