В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров"

ukenru
Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
  •  103228 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  125305 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  138291 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  159300 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  158640 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  143428 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  132807 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115483 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108529 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107749 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Грузии три телеканала оштрафовали из-за отказа транслировать ролик с кадрами Украины

В Грузии три телеканала оштрафовали из-за отказа транслировать ролик с кадрами Украины

  •  20828 просмотра
В Финляндии планируют выпустить справочник для граждан на случай войны - СМИ

В Финляндии планируют выпустить справочник для граждан на случай войны - СМИ

  •  17107 просмотра
Зеленский представит украинцам План победы в ближайшие дни - Подоляк

Зеленский представит украинцам План победы в ближайшие дни - Подоляк

  •  19774 просмотра
На фронте произошло 153 боевых столкновения, высокая интенсивность на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 153 боевых столкновения, высокая интенсивность на Покровском направлении - Генштаб

  •  13617 просмотра
При правительстве создали штаб по подготовке регионов к зимним вызовам - Шмыгаль

При правительстве создали штаб по подготовке регионов к зимним вызовам - Шмыгаль

  •  13973 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

11 октября 2024, 13:26  •  117424 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

11 октября 2024, 12:43  •  115836 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  126890 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  141430 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  139768 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

  •  4411 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  100317 просмотра
Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

11 октября 2024, 19:37  •  72970 просмотра
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

11 октября 2024, 07:15  •  107606 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября 2024, 03:03  •  117990 просмотра
Актуальное
В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров"

В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров"

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 03:53  •  3245 просмотра

Read in English

ВМС ВСУ сообщают о 2 российских кораблях в Черном море, способных нести до 8 крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море также есть 1 корабль с 4 "Калибрами".

По состоянию на утро пятницы, 13 октября, армия рф удерживает в Черном море два корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 0 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор.
Image

В оккупированном Крыму партизаны разведали арсенал, где россияне хранят боеприпасы для флота - "АТЕШ"8 октября 2024, 12:32 • 10796 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор
krymКрым