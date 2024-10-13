В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров"
Киев • УНН
ВМС ВСУ сообщают о 2 российских кораблях в Черном море, способных нести до 8 крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море также есть 1 корабль с 4 "Калибрами".
По состоянию на утро пятницы, 13 октября, армия рф удерживает в Черном море два корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также сообщается, что в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 0 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор.
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