Враг усилил артобстрелы на фронте, более чем вдвое возросло количество дронов - Нацгвардия

Российские войска значительно нарастили использование дронов различных типов, что фиксируется в зоне ответственности Национальной гвардии, а ежедневное количество артиллерийских ударов в июле увеличилось примерно на 15 по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом в эфире телемарафона в пятницу сообщил спикер Нацгвардии Руслан Музычук, передает УНН.

Детали

По его словам, российские войска не оставляют попыток захватить украинские позиции. За последнее время на Торецком направлении наши защитники отбили 10 атак вблизи Дылеевки и самого Торецка, отметил он.

"Покровское, Торецкое, Новопавловское, а также Купянское - там произошло довольно большое количество боестолкновений. Конечно, больше всего, уже мы видим который месяц подряд, - это именно на Покровском направлении. И в зоне нашей ответственности в течение суток произошло 28 штурмовых действий. 80% - это на Покровском направлении", - сказал представитель Нацгвардии.

Противник, по его словам, продолжает активно использовать пехоту. Это, по словам военного, не всегда крупные подразделения - иногда речь идет о группах по два-три военнослужащих, которых даже подвозят автомобилями. Также фиксируется значительное количество дронов. По информации представителя НГУ, последние месяцы россияне почти не применяли тяжелую технику, вместо этого использовали боевые машины в сочетании с дронами, мотоциклами и маломобильную технику.

На участках фронта, где оккупанты пытаются прорвать оборону или проводят разведку боем, перед атакой обычно наносятся авиационные и артиллерийские удары.

"Могу отметить то, что, в частности, в июле, если сравнивать с предыдущими месяцами, то количество даже ежедневных артиллерийских ударов по нашим позициям - оно выросло где-то примерно на 15", - сообщил спикер.

По его словам, враг значительно увеличил использование дронов различных типов, и Силы обороны тоже отвечают наращиванием собственных возможностей.

"Ну, можно сказать, точные цифры говорить не буду, фактически более чем вдвое возросло вообще количество дронов разного типа, начиная от FPV разных, начиная от "мавиков", а также дронов, которые несут боевую нагрузку. Мы нарастили этот компонент, соответственно, видим, что враг также наращивает", - отметил военный.

Дроны, по его словам, активно применяют и на Харьковщине, и на Торецком направлении. Их используют для создания так называемых "kill-зон" - чтобы не позволять противнику приближаться к украинским позициям или контрольным точкам.

Накануне осени Нацгвардия готовится к изменениям условий на фронте.

"В первую очередь, конечно, это изменение в местности. И увеличение активности боев, которые всегда присущи на поле боя в конце весны и в летней кампании. Ну, и дальше это уже, скажем так, условия, которые позволят ставить задачи в условиях низких температур. И вместе с тем мы видим, что снова есть продолжительность светового дня, то есть конечно, что это все потребует определенных применений нашей техники. Ну, а дальше уже с ухудшением погоды, конечно, будем применять в том числе разведку", - пояснил представитель.

По словам военных, июнь был одним из самых сложных месяцев. Тогда враг понес значительные потери в технике и огневых средствах, в частности благодаря активному применению украинских противодроновых систем. Потери в живой силе также возросли, причем преимущественно речь идет о безвозвратных.

"В целом видим, что давление противника - оно не ослабевает, ну, по сути, мы учитываем те вызовы, угрозы и перегруппировки", – подытожил он.

