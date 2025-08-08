Ворог посилив артобстріли на фронті, більш ніж вдвічі зросла кількість дронів - Нацгвардія

російські війська значно наростили використання дронів різних типів, що фіксують у зоні відповідальності Національної гвардії, а щоденна кількість артилерійських ударів у липні збільшилася приблизно на 15 порівняно з попередніми місяцями. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає УНН.

Деталі

З його слів, російські війська не полишають спроб захопити українські позиції. За останній час на Торецькому напрямку наші оборонці відбили 10 атак поблизу Диліївки та самого Торецька, зазначив він.

"Покровський, Торецький, Новопавлівський, а також Куп'янський - там відбулася доволі велика кількість боєзіткнень. Звичайно, що найбільше, уже ми бачимо який місяць підряд, - це саме на Покровському напрямку. І в зоні нашої відповідальності протягом доби відбулось 28 штурмових дій. 80% - це на Покровському напрямку", - сказав речник Нацгвардії.

Противник, з його слів, продовжує активно використовувати піхоту. Це, за словами військового, не завжди великі підрозділи - інколи йдеться про групи по два-три військовослужбовці, яких навіть підвозять автівками. Також фіксується значна кількість дронів. За інформацією речника НГУ, останні місяці росіяни майже не застосовували важку техніку, натомість використовували бойові машини у поєднанні з дронами, мотоциклами та маломобільну техніку.

На ділянках фронту, де окупанти намагаються прорвати оборону або проводять розвідку боєм, перед атакою зазвичай завдаються авіаційні та артилерійські удари.

"Можу відмітити те, що, зокрема, у липні, якщо порівнювати з попередніми місяцями, то кількість навіть щоденних артилерійських ударів по наших позиціях - вона зросла десь приблизно на 15", - повідомив речник.

За його словами, ворог значно збільшив використання дронів різних типів, і Сили оборони теж відповідають нарощенням власних можливостей.

"Ну, можна сказати, точні цифри говорити не буду, фактично більш ніж вдвічі зросла взагалі кількість дронів різного типу, починаючи від FPV різних, починаючи від "мавіків", а також дронів, які несуть бойове навантаження. Ми наростили цей компонент, відповідно, бачимо, що ворог також нарощує", - зазначив військовий.

Дрони, з його слів, активно застосовують і на Харківщині, і на Торецькому напрямку. Їх використовують для створення так званих "kill-зон" - щоб не дозволяти противнику наближатися до українських позицій чи контрольних точок.

Напередодні осені Нацгвардія готується до змін умов на фронті.

"В першу чергу, звичайно, ця зміна у місцевості. Та збільшення активності боїв, які завжди притаманні на полі бою в кінці весни і в літній кампанії. Ну, і далі це вже, скажімо так, умови, які дозволятимуть викладати задачі в умовах низьких температур. І разом з тим ми бачимо, що знову є тривалість світлого дня, тобто звичайно, що це все вимагатиме певних застосувань нашої техніки. Ну, а далі вже з погіршенням погоди, звичайно, будемо застосовувати в тому числі розвідку", - пояснив речник.

За словами військових, червень був одним із найскладніших місяців. Тоді ворог зазнав значних втрат у техніці та вогневих засобах, зокрема завдяки активному застосуванню українських протидронових систем. Втрати у живій силі також зросли, причому переважно йдеться про безповоротні.

"В цілому бачимо, що тиск противника - він не ослабшає, ну, по суті, ми враховуємо ті виклики, загрози і перегрупування", – підсумував він.

Половина зі 147 боїв за добу - на трьох напрямках: карта від Генштабу