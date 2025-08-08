Ворог посилив артобстріли на фронті, більш ніж вдвічі зросла кількість дронів - Нацгвардія

$41.460.15
48.280.01
ukenru
Ексклюзив
13:00 • 7616 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 8650 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49 • 24351 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 40386 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 32024 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 29041 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 50950 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 23814 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
8 серпня, 06:06 • 56726 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 59098 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
42%
755мм
Популярнi новини
Ціни на нафту наближаються до найбільших тижневих втрат з червня8 серпня, 05:30 • 8804 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту8 серпня, 06:38 • 37842 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 40803 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 54403 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 20353 перегляди
Публікації
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
13:00 • 7616 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 21141 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
09:00 • 50951 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 55214 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 8 серпня, 06:06 • 56726 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Чернишов Олексій Михайлович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рим
Польща
Франція
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 140900 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 156997 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 164146 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 153975 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 163396 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Шахед-136
Financial Times
Fox News
Facebook

Ворог посилив артобстріли на фронті, більш ніж вдвічі зросла кількість дронів - Нацгвардія

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Російські війська значно наростили використання дронів та артилерійських ударів. Нацгвардія готується до осінніх змін умов на фронті.

Ворог посилив артобстріли на фронті, більш ніж вдвічі зросла кількість дронів - Нацгвардія

російські війська значно наростили використання дронів різних типів, що фіксують у зоні відповідальності Національної гвардії, а щоденна кількість артилерійських ударів у липні збільшилася приблизно на 15 порівняно з попередніми місяцями. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає УНН.

Деталі

З його слів, російські війська не полишають спроб захопити українські позиції. За останній час на Торецькому напрямку наші оборонці відбили 10 атак поблизу Диліївки та самого Торецька, зазначив він.

"Покровський, Торецький, Новопавлівський, а також Куп'янський - там відбулася доволі велика кількість боєзіткнень. Звичайно, що найбільше, уже ми бачимо який місяць підряд, - це саме на Покровському напрямку. І в зоні нашої відповідальності протягом доби відбулось 28 штурмових дій. 80% - це на Покровському напрямку", - сказав речник Нацгвардії.

Противник, з його слів, продовжує активно використовувати піхоту. Це, за словами військового, не завжди великі підрозділи - інколи йдеться про групи по два-три військовослужбовці, яких навіть підвозять автівками. Також фіксується значна кількість дронів. За інформацією речника НГУ, останні місяці росіяни майже не застосовували важку техніку, натомість використовували бойові машини у поєднанні з дронами, мотоциклами та маломобільну техніку.

На ділянках фронту, де окупанти намагаються прорвати оборону або проводять розвідку боєм, перед атакою зазвичай завдаються авіаційні та артилерійські удари.

"Можу відмітити те, що, зокрема, у липні, якщо порівнювати з попередніми місяцями, то кількість навіть щоденних артилерійських ударів по наших позиціях - вона зросла десь приблизно на 15", - повідомив речник.

За його словами, ворог значно збільшив використання дронів різних типів, і Сили оборони теж відповідають нарощенням власних можливостей.

"Ну, можна сказати, точні цифри говорити не буду, фактично більш ніж вдвічі зросла взагалі кількість дронів різного типу, починаючи від FPV різних, починаючи від "мавіків", а також дронів, які несуть бойове навантаження. Ми наростили цей компонент, відповідно, бачимо, що ворог також нарощує", - зазначив військовий.

Дрони, з його слів, активно застосовують і на Харківщині, і на Торецькому напрямку. Їх використовують для створення так званих "kill-зон" - щоб не дозволяти противнику наближатися до українських позицій чи контрольних точок.

Напередодні осені Нацгвардія готується до змін умов на фронті.

"В першу чергу, звичайно, ця зміна у місцевості. Та збільшення активності боїв, які завжди притаманні на полі бою в кінці весни і в літній кампанії. Ну, і далі це вже, скажімо так, умови, які дозволятимуть викладати задачі в умовах низьких температур. І разом з тим ми бачимо, що знову є тривалість світлого дня, тобто звичайно, що це все вимагатиме певних застосувань нашої техніки. Ну, а далі вже з погіршенням погоди, звичайно, будемо застосовувати в тому числі розвідку", - пояснив речник.

За словами військових, червень був одним із найскладніших місяців. Тоді ворог зазнав значних втрат у техніці та вогневих засобах, зокрема завдяки активному застосуванню українських протидронових систем. Втрати у живій силі також зросли, причому переважно йдеться про безповоротні.

"В цілому бачимо, що тиск противника - він не ослабшає, ну, по суті, ми враховуємо ті виклики, загрози і перегрупування", – підсумував він.

Половина зі 147 боїв за добу - на трьох напрямках: карта від Генштабу08.08.25, 08:47 • 2056 переглядiв

Альона Уткіна

Війна
Покровськ
Національна гвардія України
Україна
Куп'янськ
Харків