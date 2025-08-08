Половина зі 147 боїв за добу - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Генштаб ЗСУ повідомив про 147 бойових зіткнень за минулу добу, понад половина з них припала на Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки. Загарбники завдали 1 ракетний та 86 авіаційних ударів, застосували 4305 дронів-камікадзе та здійснили майже 6 тисяч обстрілів.