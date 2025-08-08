Втрати ворога: за добу ліквідовано понад тисячу окупантів - Генштаб
Київ • УНН
7 серпня російські війська втратили 1040 солдатів, 7 танків та 52 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.25 становлять 1061350 осіб.
За добу 7 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1040 солдатів, 7 танків та 52 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1061350 (+1040) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11083 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 23102 (+7)
- артилерійських систем ‒ 31232 (+52)
- РСЗВ ‒ 1456 (0)
- засоби ППО ‒ 1203 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50168 (+238)
- крилаті ракети ‒ 3555 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57731 (+126)
- спеціальна техніка ‒ 3936 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни вважають, що кремль не зацікавлений у жодному компромісі в переговорному процесі, якщо він не буде означати капітуляції України.
