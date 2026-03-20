Фіцо погрожує Україні кроками у відповідь через зупинку транзиту нафти

08:59 • 1906 перегляди
В Україні починає діяти кешбек на пальне - що треба знати
08:54 • 3476 перегляди
ПДВ для ФОП, посилки і цифрові платформи. Мінфін представив єдиний податковий законопроєкт
08:00 • 5398 перегляди
“Пісні без душі? Співак JULIK різко висловився про штучний інтелект у музиціPhoto
06:59 • 9066 перегляди
У ЄС вітають обіцянку Зеленського відновити "Дружбу" за шість тижнів
20 березня, 03:01 • 15060 перегляди
США екстрено перекидають тисячі морпіхів та десантні кораблі для висадки в Ірані - ЗМІ
19 березня, 18:55 • 26593 перегляди
У Парижі вручили підозру та допитали екснардепа Жеваго - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
19 березня, 16:26 • 35227 перегляди
Мобілізаційні плани росії - чому 409 тисяч новобранців не становлять великої загрози
19 березня, 15:12 • 34245 перегляди
У ЄС розглядають можливість продовження тимчасового захисту для українців на шостий рік - Euractiv
19 березня, 14:52 • 30718 перегляди
Орбан на саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України і заперечив зв'язок із виборами - Politico
19 березня, 14:08 • 26014 перегляди
Лідери ЄС очікують швидкого ухвалення 20-го пакету санкцій проти росії
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уряд виділив понад 2 мільярди на укриття у закладах освіти для 30 громад19 березня, 23:37 • 11244 перегляди
Чака Норріса терміново госпіталізували під час перебування на Гаваях20 березня, 00:12 • 12598 перегляди
Війна в Ірані робить Дональда Трампа слабшим і злішим - The Economist20 березня, 00:48 • 11059 перегляди
Ремонту не підлягає: українські БпЛА уразили завод концерну "Алмаз-Антей", що ремонтує російське ППО20 березня, 01:25 • 7096 перегляди
ЦПД: росія посилює гібридний тиск на США, підтримуючи хакерські операції Ірану20 березня, 02:32 • 10486 перегляди
Публікації
Коли настане весняне рівнодення у 2026 - традиції та вірування19 березня, 13:10 • 35351 перегляди
Репутаційне харакірі Odrex, або як клініка рекламує лікаря, якого судять за медичну недбалість19 березня, 11:17 • 38346 перегляди
Баланс у тарілці - що потрібно знати про білки, жири, вуглеводи та клітковину19 березня, 10:55 • 39629 перегляди
Ліна Костенко відзначає 96-річчя: факти з життя та творчості поетеси19 березня, 09:28 • 45101 перегляди
Україна знову посіла 111-е місце у рейтингу щастя, Фінляндія - перша вдев'яте поспіль19 березня, 07:25 • 57690 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Пентагон
Ізраїль

УНН Lite
Джамала із 7-річним сином зворушила виконанням хіта "1944"Video19 березня, 15:27 • 20223 перегляди
Андрій Джеджула з донькою потрапив у серйозну ДТП на мосту в Києві19 березня, 14:00 • 23084 перегляди
Україна знову посіла 111-е місце у рейтингу щастя, Фінляндія - перша вдев'яте поспіль19 березня, 07:25 • 57690 перегляди
Зендая розвіяла чутки про весілля з Томом Голландом: що відомо 18 березня, 15:54 • 33824 перегляди
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у ХмельницькомуVideo18 березня, 13:03 • 52921 перегляди
Актуальне
Техніка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
Ракетна система С-400
С-300

Фіцо погрожує Україні кроками у відповідь через зупинку транзиту нафти

Київ • УНН

 • 5952 перегляди

Прем'єр Словаччини заявив про надзвичайний стан у сфері нафтопостачання. Він звинуватив Зеленського у втручанні у виборчу кампанію в Угорщині.

Фіцо погрожує Україні кроками у відповідь через зупинку транзиту нафти

Словаччина може вдатися до подальших кроків проти України через припинення поставок російської нафти. Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо, інформує УНН.

Деталі

За його словами, під час свого виступу на засіданні Європейської ради він поінформував про оголошення в Словаччині "надзвичайного стану у сфері нафтопостачання" та про практичні труднощі, спричинені "одностороннім рішенням" Президента України Володимира Зеленського про припинення поставок російської нафти.

Я ще раз наголосив, що дивно, що після всього, що ЄС зробив для України, ми як велика міжнародна організація не можемо переконати або змусити Президента Зеленського дозволити негайну інспекцію нібито пошкодженого трубопроводу, його ремонт та якнайшвидше відновлення роботи

- сказав Фіцо.

Він поскаржився, що під час саміту "весь день говорили про Україну", однак прогресу у відновленні постачання російської нафти досі немає.

"Я також висловив думку, що, постійно затримуючи відновлення поставок російської нафти, Президент Зеленський незаконно втручається у виборчу кампанію в Угорщині з метою заміни нинішнього угорського уряду", – додав глава словацького уряду.

Президент Євроради Антоніу Кошта на саміті у четвер заявив, що поведінка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "неприйнятна", у той час, як Угорщина та Словаччина розкритикували ЄС через затримку навколо нафтопроводу "Дружба" на тлі того, як залишається незрозумілим, коли місія ЄС може прибути на місце пошкодження трубопроводу.

Чехія готова запустити реверс нафти по нафтопроводу "Дружба" до Словаччини18.03.26, 18:03 • 15214 переглядiв

