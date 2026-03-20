Фіцо погрожує Україні кроками у відповідь через зупинку транзиту нафти

Словаччина може вдатися до подальших кроків проти України через припинення поставок російської нафти. Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо, інформує УНН.

За його словами, під час свого виступу на засіданні Європейської ради він поінформував про оголошення в Словаччині "надзвичайного стану у сфері нафтопостачання" та про практичні труднощі, спричинені "одностороннім рішенням" Президента України Володимира Зеленського про припинення поставок російської нафти.

Я ще раз наголосив, що дивно, що після всього, що ЄС зробив для України, ми як велика міжнародна організація не можемо переконати або змусити Президента Зеленського дозволити негайну інспекцію нібито пошкодженого трубопроводу, його ремонт та якнайшвидше відновлення роботи - сказав Фіцо.

Він поскаржився, що під час саміту "весь день говорили про Україну", однак прогресу у відновленні постачання російської нафти досі немає.

"Я також висловив думку, що, постійно затримуючи відновлення поставок російської нафти, Президент Зеленський незаконно втручається у виборчу кампанію в Угорщині з метою заміни нинішнього угорського уряду", – додав глава словацького уряду.

Президент Євроради Антоніу Кошта на саміті у четвер заявив, що поведінка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "неприйнятна", у той час, як Угорщина та Словаччина розкритикували ЄС через затримку навколо нафтопроводу "Дружба" на тлі того, як залишається незрозумілим, коли місія ЄС може прибути на місце пошкодження трубопроводу.

