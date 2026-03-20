19 марта, 18:55 • 11179 просмотра
В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
Эксклюзив
19 марта, 16:26 • 25724 просмотра
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
19 марта, 15:12 • 26067 просмотра
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
19 марта, 14:52 • 24045 просмотра
Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico
19 марта, 14:08 • 22754 просмотра
Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии
19 марта, 12:16 • 21000 просмотра
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
19 марта, 11:44 • 18051 просмотра
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в Крыму
Эксклюзив
19 марта, 11:36 • 16930 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
19 марта, 10:35 • 16912 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 30331 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Фицо угрожает Украине ответными шагами из-за остановки транзита нефти

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Премьер Словакии заявил о чрезвычайном положении в сфере нефтеснабжения. Он обвинил Зеленского во вмешательстве в избирательную кампанию в Венгрии.

Фицо угрожает Украине ответными шагами из-за остановки транзита нефти

Словакия может предпринять дальнейшие шаги против Украины из-за прекращения поставок российской нефти. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо, информирует УНН.

Детали

По его словам, во время своего выступления на заседании Европейского совета он проинформировал об объявлении в Словакии "чрезвычайного положения в сфере нефтеснабжения" и о практических трудностях, вызванных "односторонним решением" Президента Украины Владимира Зеленского о прекращении поставок российской нефти.

Я еще раз подчеркнул, что странно, что после всего, что ЕС сделал для Украины, мы как крупная международная организация не можем убедить или заставить Президента Зеленского разрешить немедленную инспекцию якобы поврежденного трубопровода, его ремонт и скорейшее возобновление работы

- сказал Фицо.

Он пожаловался, что во время саммита "весь день говорили об Украине", однако прогресса в возобновлении поставок российской нефти до сих пор нет.

"Я также высказал мнение, что, постоянно задерживая возобновление поставок российской нефти, Президент Зеленский незаконно вмешивается в избирательную кампанию в Венгрии с целью замены нынешнего венгерского правительства", – добавил глава словацкого правительства.

Президент Евросовета Антониу Кошта на саммите в четверг заявил, что поведение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "неприемлемо", в то время как Венгрия и Словакия раскритиковали ЕС из-за задержки вокруг нефтепровода "Дружба" на фоне того, как остается неясным, когда миссия ЕС может прибыть на место повреждения трубопровода.

