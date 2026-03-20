Фицо угрожает Украине ответными шагами из-за остановки транзита нефти

Словакия может предпринять дальнейшие шаги против Украины из-за прекращения поставок российской нефти. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо, информирует УНН.

По его словам, во время своего выступления на заседании Европейского совета он проинформировал об объявлении в Словакии "чрезвычайного положения в сфере нефтеснабжения" и о практических трудностях, вызванных "односторонним решением" Президента Украины Владимира Зеленского о прекращении поставок российской нефти.

Я еще раз подчеркнул, что странно, что после всего, что ЕС сделал для Украины, мы как крупная международная организация не можем убедить или заставить Президента Зеленского разрешить немедленную инспекцию якобы поврежденного трубопровода, его ремонт и скорейшее возобновление работы - сказал Фицо.

Он пожаловался, что во время саммита "весь день говорили об Украине", однако прогресса в возобновлении поставок российской нефти до сих пор нет.

"Я также высказал мнение, что, постоянно задерживая возобновление поставок российской нефти, Президент Зеленский незаконно вмешивается в избирательную кампанию в Венгрии с целью замены нынешнего венгерского правительства", – добавил глава словацкого правительства.

Президент Евросовета Антониу Кошта на саммите в четверг заявил, что поведение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "неприемлемо", в то время как Венгрия и Словакия раскритиковали ЕС из-за задержки вокруг нефтепровода "Дружба" на фоне того, как остается неясным, когда миссия ЕС может прибыть на место повреждения трубопровода.

