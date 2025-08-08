Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи оккупантов - Генштаб
7 августа российские войска потеряли 1040 солдат, 7 танков и 52 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.25 составляют 1061350 человек.
За сутки 7 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат, 7 танков и 52 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1061350 (+1040) человек ликвидировано
- танков ‒ 11083 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 23102 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 31232 (+52)
- РСЗО ‒ 1456 (0)
- средства ПВО ‒ 1203 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 50168 (+238)
- крылатые ракеты ‒ 3555 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57731 (+126)
- специальная техника ‒ 3936 (0)
Данные уточняются.
В Институте изучения войны считают, что кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины.
