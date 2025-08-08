Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи оккупантов - Генштаб

За сутки 7 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат, 7 танков и 52 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1061350 (+1040) человек ликвидировано

танков ‒ 11083 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 23102 (+7)

артиллерийских систем ‒ 31232 (+52)

РСЗО ‒ 1456 (0)

средства ПВО ‒ 1203 (0)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 50168 (+238)

крылатые ракеты ‒ 3555 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57731 (+126)

специальная техника ‒ 3936 (0)

Данные уточняются.

Напомним

В Институте изучения войны считают, что кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины.

Верещук: "Мы не совсем принимаем, что эта война надолго"