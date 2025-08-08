$41.610.07
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 13060 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 63280 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 54922 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 115712 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 112973 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 96369 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 146271 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 75016 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 47814 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 284 просмотра

7 августа российские войска потеряли 1040 солдат, 7 танков и 52 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.25 составляют 1061350 человек.

Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи оккупантов - Генштаб

За сутки 7 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат, 7 танков и 52 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1061350 (+1040) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11083 (+7)
      • боевых бронированных машин ‒ 23102 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 31232 (+52)
          • РСЗО ‒ 1456 (0)
            • средства ПВО ‒ 1203 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 50168 (+238)
                    • крылатые ракеты ‒ 3555 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57731 (+126)
                            • специальная техника ‒ 3936 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В Институте изучения войны считают, что кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины.

