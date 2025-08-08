Половина из 147 боев за сутки - на трех направлениях: карта от Генштаба

До полутора сотни боев произошло на фронте за прошедшие сутки, более половины из них - на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 8 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 86 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 160 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 4305 дронов-камикадзе и совершили почти шесть тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 129 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять артиллерийских средств противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений. Враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 46 управляемых бомб, совершил 377 обстрелов, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении оккупационные войска атаковали 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполовка, Колодези, Торское, а также в сторону Серебрянки, Григоровки и Ольговки.

На Сиверском направлении, в районах Григоровки и Федоровки, противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, захватчики наступали в районе Орехово-Васильевки и в сторону Новомарково и Ступочек.

На Торецком направлении украинские защитники отбили десять атак в районах Дылеевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши подразделения остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Бойковка, Николаевка, Новоекономическое, Родинское, Сухецкое, Лысовка, Заповедное, Зверово, Котлино, Удачное, Зеленый Кут и Орехово.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Филиа, Толстое, Зеленое Поле, Вольное Поле, Камышеваха, Воскресенка и в сторону Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеские атаки вблизи Каменского и в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи оккупантов - Генштаб