06:06 • 9934 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 18378 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 19304 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 71900 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 59026 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 119469 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 114303 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 96931 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 146819 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 75173 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Половина из 147 боев за сутки - на трех направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 147 боевых столкновениях за минувшие сутки, более половины из них пришлись на Покровское, Лиманское и Новопавловское направления. Захватчики нанесли 1 ракетный и 86 авиационных ударов, применили 4305 дронов-камикадзе и совершили почти 6 тысяч обстрелов.

Половина из 147 боев за сутки - на трех направлениях: карта от Генштаба

До полутора сотни боев произошло на фронте за прошедшие сутки, более половины из них - на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 8 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 86 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 160 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 4305 дронов-камикадзе и совершили почти шесть тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 129 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять артиллерийских средств противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений. Враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 46 управляемых бомб, совершил 377 обстрелов, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении оккупационные войска атаковали 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполовка, Колодези, Торское, а также в сторону Серебрянки, Григоровки и Ольговки.

На Сиверском направлении, в районах Григоровки и Федоровки, противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, захватчики наступали в районе Орехово-Васильевки и в сторону Новомарково и Ступочек.

На Торецком направлении украинские защитники отбили десять атак в районах Дылеевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши подразделения остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Бойковка, Николаевка, Новоекономическое, Родинское, Сухецкое, Лысовка, Заповедное, Зверово, Котлино, Удачное, Зеленый Кут и Орехово.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Филиа, Толстое, Зеленое Поле, Вольное Поле, Камышеваха, Воскресенка и в сторону Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеские атаки вблизи Каменского и в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи оккупантов - Генштаб08.08.25, 07:52 • 1814 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина