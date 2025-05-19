Враг удерживает в Средиземном море носитель "Калибров" - ВМС

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня
18 мая, 16:47 • 22211 просмотра

Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня

18 мая, 14:58 • 62025 просмотра

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины. Это уже 30-й титул клуба

18 мая, 13:32 • 63786 просмотра

Зеленский провел встречу с вице-президентом США Венсом: что известно

18 мая, 12:29 • 70899 просмотра

Папа Лев XIV упомянул Украину во время инаугурационной мессы. Зеленский отреагировал

18 мая, 12:08 • 73963 просмотра

рф планирует “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая - ГУР

17 мая, 23:01 • 58608 просмотра

Австрия победила на "Евровидении-2025". Украина вошла в десятку

17 мая, 12:09 • 170876 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 11:46 • 98490 просмотра

Обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе - Буданов

Эксклюзив
17 мая, 06:00 • 96112 просмотра

Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом

16 мая, 15:59 • 409330 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
0м/с
88%
746мм
Популярные новости

Президентом Румынии станет проевропейский Никушор Дан: его уже поздравил Зеленский

18 мая, 21:58 • 12321 просмотра

ISW: кремль преувеличивает военную мощь рф в преддверии разговора путина с Трампом

00:07 • 10450 просмотра

Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после обнаружения рака простаты у 46-го президента США

00:53 • 14817 просмотра

Проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии: подсчитано 100% голосов

02:36 • 9646 просмотра

Макрон и Мелони поссорились из-за Украины, Мерц пытается уладить спор - FT

03:27 • 5094 просмотра
публикации

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 13:35 • 196102 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 409323 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 335670 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 439673 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 425523 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Джей Ди Вэнс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Румыния

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 84130 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 170871 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 75762 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 77680 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 86440 просмотра
Актуальное

ЗРК Бук

Телеграмма

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Враг удерживает в Средиземном море носитель "Калибров" - ВМС

Киев • УНН

 • 780 просмотра

В Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, один из которых является носителем ракет "Калибр". В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют

Враг удерживает в Средиземном море носитель "Калибров" - ВМС

По состоянию на 06:00 19.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что Черное море уже не безопасно для россиян. Силы обороны продолжают совершенствовать дроны Magura, делая их еще более эффективными.

130 боев за сутки: россияне нанесли 54 авиаудара и сбросили 80 КАБ - Генштаб18.05.25, 22:59 • 2160 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Калибр (семейство ракет)
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
Босфор
Украина
Brent
$65.13
Bitcoin
$103,631.40
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,214.34
Ethereum
$2,385.73