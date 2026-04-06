Враг ударил по Славянску из РСЗО: один человек погиб, еще пятеро ранены
Киев • УНН
Российские войска ударили по жилому сектору Славянска из РСЗО. В результате атаки один человек погиб, пятеро ранены, среди них ребенок 2017 года.
Армия РФ обстреляла Славянск из РСЗО, по меньшей мере один человек погиб и еще 5 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
По меньшей мере 1 погибший и 5 раненых — таковы последствия сегодняшнего обстрела Славянска. Среди раненых — мальчик 2017 года рождения.
По предварительной информации, россияне обстреляли город из РСЗО, попали в жилой сектор — повреждены многочисленные дома.
Окончательные последствия этого удара устанавливаем. В случае существенных обновлений буду сообщать дополнительно.
