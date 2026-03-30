Эксклюзив
182 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
4150 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
10:47 • 13802 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
10:19 • 21520 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
09:50 • 17783 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
09:05 • 7666 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 24479 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 39099 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Эксклюзив
29 марта, 12:02 • 51746 просмотра
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25 • 45714 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
рф ударила КАБами по центру Славянска, поврежден единственный в Донецкой области роддом - ГВА

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Враг атаковал центр Славянска авиабомбами, повредив роддом и жилье. Ранения получил 42-летний мужчина, пациенты больницы не пострадали.

рф ударила КАБами по центру Славянска, поврежден единственный в Донецкой области роддом - ГВА

Славянск подвергся атаке рф КАБами по центру города, поврежден единственный в Донецкой области роддом, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в Facebook, пишет УНН.

Сегодня, в 11:50, враг нанес авиаудар по нашему городу. КАБы, центральная часть Славянска. Разрушено учебное заведение, магазин. Повреждены частные и многоэтажные дома, государственные учреждения. Среди поврежденных зданий - единственный в Донецкой области роддом. К счастью, ни малыши, ни роженицы, ни медперсонал учреждения не пострадали

- сообщил Лях.

По его данным, при этом "известно об одном раненом - 42-летнем мужчине". "Ему оказывается медицинская помощь", - добавил глава ГВА.

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. За 29 марта россияне убили 3 жителей Донецкой области - в Краматорске. Еще 22 человека в области за сутки получили ранения, в том числе 16 - в Краматорске, сообщил глава ОВА.

Юлия Шрамко

