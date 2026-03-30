рф ударила КАБами по центру Славянска, поврежден единственный в Донецкой области роддом - ГВА

Славянск подвергся атаке рф КАБами по центру города, поврежден единственный в Донецкой области роддом, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в Facebook, пишет УНН.

Сегодня, в 11:50, враг нанес авиаудар по нашему городу. КАБы, центральная часть Славянска. Разрушено учебное заведение, магазин. Повреждены частные и многоэтажные дома, государственные учреждения. Среди поврежденных зданий - единственный в Донецкой области роддом. К счастью, ни малыши, ни роженицы, ни медперсонал учреждения не пострадали - сообщил Лях.

По его данным, при этом "известно об одном раненом - 42-летнем мужчине". "Ему оказывается медицинская помощь", - добавил глава ГВА.

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. За 29 марта россияне убили 3 жителей Донецкой области - в Краматорске. Еще 22 человека в области за сутки получили ранения, в том числе 16 - в Краматорске, сообщил глава ОВА.