рф вдарила КАБами по центру Слов'янська, пошкоджено єдиний на Донеччині пологовий - МВА

Слов'янськ зазнав атаки рф КАБами по середмістю, пошкоджено єдиний на Донеччині пологовий будинок, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook, пише УНН.

Сьогодні, об 11:50, ворог завдав авіаудару по нашому місту. КАБи, центральна частина Словʼянська. Зруйновано навчальний заклад, магазин. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, державні установи. Серед пошкоджених будівель - єдиний на Донеччині пологовий будинок. На щастя, ні малеча, ні породіллі, ні медперсонал закладу не постраждали - повідомив Лях.

За його даними, при цьому "відомо про одного пораненого - 42-річного чоловіка". "Йому надається медична допомога", - додав голова МВА.

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, усього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. За 29 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини - у Краматорську. Ще 22 людини в області за добу дістали поранення, у тому числі 16 - у Краматорську, повідомив голова ОВА.