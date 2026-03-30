рф вдарила КАБами по центру Слов'янська, пошкоджено єдиний на Донеччині пологовий - МВА

Ексклюзив
12:43 • 2582 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
10:47 • 12301 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
10:19 • 20341 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
09:50 • 16643 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
09:05 • 5768 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 23978 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 38749 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 51672 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 45636 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 77100 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
55%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп уже відкрито заговорив про "захоплення іранської нафти"30 березня, 04:00 • 24680 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 39092 перегляди
ГУР оприлюднило список із 51 судна, які допомагають росії фінансувати війну 10:07 • 8872 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили11:01 • 20529 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 11:40 • 12925 перегляди
Публікації
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 11:40 • 12941 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили11:01 • 20547 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 39115 перегляди
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 51111 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 77099 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Ольга Фреймут
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo12:19 • 5852 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 33898 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 33429 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 34046 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 37127 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Фільм

рф вдарила КАБами по центру Слов'янська, пошкоджено єдиний на Донеччині пологовий - МВА

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Ворог атакував центр Слов'янська авіабомбами, пошкодивши пологовий будинок та житло. Поранення отримав 42-річний чоловік, пацієнти лікарні не постраждали.

Слов'янськ зазнав атаки рф КАБами по середмістю, пошкоджено єдиний на Донеччині пологовий будинок, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook, пише УНН.

Сьогодні, об 11:50, ворог завдав авіаудару по нашому місту. КАБи, центральна частина Словʼянська. Зруйновано навчальний заклад, магазин. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, державні установи. Серед пошкоджених будівель - єдиний на Донеччині пологовий будинок. На щастя, ні малеча, ні породіллі, ні медперсонал закладу не постраждали

- повідомив Лях.

За його даними, при цьому "відомо про одного пораненого - 42-річного чоловіка". "Йому надається медична допомога", - додав голова МВА.

Доповнення

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, усього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. За 29 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини - у Краматорську. Ще 22 людини в області за добу дістали поранення, у тому числі 16 - у Краматорську, повідомив голова ОВА.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Війна в Україні
Вадим Філашкін
Донецька область
Слов'янськ
Краматорськ