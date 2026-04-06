Ворог вдарив по Слов'янську із РСЗВ: одна людина загинула, ще п'ятеро - поранені
Київ • УНН
Російські війська вдарили по житловому сектору Слов'янська з РСЗВ. Внаслідок атаки одна людина загинула, п'ятеро поранені, серед них дитина 2017 року.
Армія рф обстріляла Слов'янськ з РСЗВ, щонайменше одна людина загинула і ще 5 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Щонайменше 1 загиблий і 5 поранених — такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська. Серед поранених — хлопчик 2017 року народження
За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто з РСЗВ, поцілили у житловий сектор — пошкоджено численні будинки.
Остаточні наслідки цього удару встановлюємо. В разі суттєвих оновлень повідомлятиму додатково
