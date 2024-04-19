Враг целенаправленно попал в инфраструктурные объекты Укрзализныци в Днепре и области: есть раненые среди железнодорожников

российские войска в ночь на 19 апреля массированно ударили по гражданским инфраструктурным объектам Укрзализныци в Днепре и области. Есть травмированные среди железнодорожников, информация о погибших уточняется. Работа вокзала станции Днепр приостановлена. Задерживаются на прибытие ряд поездов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

Враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь. На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется - говорится в сообщении.

Как сообщается, работа вокзала станции Днепр приостановлена. Поезда дальнего следования и пригородные пока не курсируют до станции Днепр: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново.

Задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:

№38 Киев - Запорожье,

№80 Львов - Днепр,



№120 Киев - Запорожье.



После высадки пассажиров на станции Горяиново поезда, курсирующие в Запорожье, будут следовать туда в объезд. В Укрзализныце просят следить за задержками на сайте.

Ребенок стал жертвой атаки рф на Днепропетровскую область, 21 человек ранен - ОВА