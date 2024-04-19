Ребенок стал жертвой атаки рф на Днепропетровщину, 21 человек ранен - ОВА
Киев • УНН
Ракетный обстрел в Украине привел к 15 раненым в Днепре, 3 раненым в Кривом Роге, 3 раненым в Синельниково, включая 2 детей, и, трагически, один 8-летний ребенок умер в больнице.
Ракетный удар российских войск по Днепропетровской области привел к ранению 15 человек в Днепре, 3 - в Кривом Роге, 3 - в Синельниково, включая 2 детей, и 8-летний ребенок умер в больнице, сообщил в пятницу председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Число пострадавших в результате ракетной атаки по области постоянно увеличивается. На эту минуту известно о 15 раненых в Днепре. Все - средние. Кривой Рог - пострадало 3 человека. Столько же в Синельниково. Среди них и 2 детей. К сожалению, один восьмилетний ребенок умер в больнице
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Ребенок стал жертвой атаки рф на Днепропетровщину, 21 человек ранен - ОВА
Ракетный обстрел в Украине привел к 15 раненым в Днепре, 3 раненым в Кривом Роге, 3 раненым в Синельниково, включая 2 детей, и, трагически, один 8-летний ребенок умер в больнице.
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