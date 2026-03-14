Враг совершил 79 атак на фронте, наиболее активно действует на Константиновском направлении - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб сообщил об активных штурмах на Константиновском и Гуляйпольском направлениях. Оккупанты нанесли десятки ударов по приграничью Сумской области.
С начала суток на фронте количество атак агрессора составляет 79. Враг активно действует на Константиновском, Гуляйпольском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области подверглись артиллерийским ударам населенные пункты Будки, Коренек, Рыжевка, Малая Слободка, Степановка, Ходыно, Стариково, Ястребщина, Искрисковщина; авиаудару подвергся населенный пункт Кружок
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил две тщетные попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций, кроме того, нанес 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО, сбросил три управляемые авиационные бомбы, нанеся один авиационный удар.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал вблизи населенного пункта Волчанские Хутора.
На Купянском направлении противник один раз шел вперед в направлении Куриловки.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробышево, Ставков и Лимана. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям наших войск в районах Закитного и Резниковки.
На Краматорском направлении враг совершил две атаки в районах Никифоровки и Новомарково. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Константиновском направлении захватчики совершили 15 наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки. Два боя продолжаются до сих пор.
Силы обороны с начала суток отбили 11 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное, Новопавловка. Одно боестолкновение еще не завершено.
На Александровском направлении враг совершил три наступательных действия вблизи Александрограда и Злагоды.
На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в районах Гуляйполя, Зализничного, Варваровки, Гуляйпольского и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного и Долинки. Четыре боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении произошла одна атака врага. Авиаударам подверглись населенные пункты Львово и Ольговка.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
