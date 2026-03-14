Враг совершил 79 атак на фронте, наиболее активно действует на Константиновском направлении - Генштаб

$44.1650.96
ukenru
Эксклюзив
14:30 • 3608 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
13:14 • 10547 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 13733 просмотра
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистики
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 54427 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 84548 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 47986 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 63387 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 85480 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 102454 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 50198 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.3м/с
38%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14:30 • 3606 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Иран
Киевская область
Соединённые Штаты
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Ракетная система С-300
Бильд

Враг совершил 79 атак на фронте, наиболее активно действует на Константиновском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Генштаб сообщил об активных штурмах на Константиновском и Гуляйпольском направлениях. Оккупанты нанесли десятки ударов по приграничью Сумской области.

Враг совершил 79 атак на фронте, наиболее активно действует на Константиновском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте количество атак агрессора составляет 79. Враг активно действует на Константиновском, Гуляйпольском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области подверглись артиллерийским ударам населенные пункты Будки, Коренек, Рыжевка, Малая Слободка, Степановка, Ходыно, Стариково, Ястребщина, Искрисковщина; авиаудару подвергся населенный пункт Кружок 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил две тщетные попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций, кроме того, нанес 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО, сбросил три управляемые авиационные бомбы, нанеся один авиационный удар.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал вблизи населенного пункта Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник один раз шел вперед в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробышево, Ставков и Лимана. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям наших войск в районах Закитного и Резниковки.

На Краматорском направлении враг совершил две атаки в районах Никифоровки и Новомарково. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Константиновском направлении захватчики совершили 15 наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки. Два боя продолжаются до сих пор.

Силы обороны с начала суток отбили 11 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное, Новопавловка. Одно боестолкновение еще не завершено.

На Александровском направлении враг совершил три наступательных действия вблизи Александрограда и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в районах Гуляйполя, Зализничного, Варваровки, Гуляйпольского и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного и Долинки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении произошла одна атака врага. Авиаударам подверглись населенные пункты Львово и Ольговка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина