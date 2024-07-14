Враг щеголяет использованием для ударов по Украине ФАБ-3000: в ОП сделали заявление

Украина должна уничтожать аэродромы на которых базируются самолеты Су-34 с которых враг сбрасывает на Украину ФАБ-3000 чем публично хвастается. Об этом в своем телеграмм канале написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

"Российское минобороны публично хвастается, как сбрасывает по Украине ФАБ-3000 - это бомба, весящая 3 тонны. Делают они это с самолетов Су-34, которые базируются на аэродромах, которые мы должны уничтожать, чтобы защитить наших людей. Для этого нам нужно разрешение на удары вглубь России западным оружием, чтобы эти самолеты больше не сбрасывали эти бомбы. Одно такое решение может уберечь много жизней", - написал Ермак.

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Минобороны рф сегодня обнародовало видео на котором демонстрирует, что сбрасывает ФАБ-3000 с самолетов Су-34. По заявлению врага такую бомбу они сбросили на место временной дислокации ВСУ в зоне ответственности оперативного командования "Север".

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