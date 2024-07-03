Враг начал бить по Харькову управляемыми авиабомбами типа ФАБ-500, которые имеют достаточно серьезные разрушительные силы. Ранее он использовал их для ударов только по линии фронта. Сейчас россиянам удалось модифицировать данную бомбу, которая может лететь на расстояние до 80 км, поэтому достает до любой точки Харькова. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Осложнена ситуация тем, что враг начал бить по Харькову управляемыми авиабомбами типа ФАБ-500, которые имеют достаточно серьезные разрушительные силы. Он фактически использовал этот боеприпас только на Купянском направлении, на северных наших территориях, то есть на линии фронта. Сейчас он был модифицирован, он уже летит на расстояние до 80 км, поэтому достает до любой точки Харькова. Поэтому воздушные тревоги, которые у нас звучат по почти 12 или 16 часов, все они абсолютно реальны - сказал Синегубов.

Он добавил, что только за последние сутки россияне сбросили на Харьков 32 управляемые авиабомбы.

Если подсчитывать только с начала этого года, то это сотни авиабомб. Это примерно 100 ракетных ударов мы имели по самому Харькову. Разрушено более 11 тысяч объектов, из них 3 тысячи разрушены полностью - добавил Синегубов.

Напомним

Вчера оккупанты ударили бомбой ФАБ-500 по Харькову. Ранения получили 26-летняя женщина, 12-летняя девочка, 15-летний мальчик, а 51-летняя женщина испытала острую стрессовую реакцию.