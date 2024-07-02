Окупанти знову вдарили фугасною авіабомбою ФАБ-500: у Харкові кількість постраждалих зросла до чотирьох
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Харкова бомбою ФАБ-500 поранення отримали 26-річна жінка, 12-річна дівчинка, 15-річний хлопчик, а 51-річна жінка зазнала гострої стресової реакції.
Окупанти знову завдали удар по Харкову фугасною авіабомбою ФАБ-500. Кількість постраждалих зросла до чотирьох, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
Деталі
Внаслідок обстрілу зазнала поранення 26-річна жінка, яка в момент вибуху знаходилася вдома. Її доставили до лікарні.
Також з вибуховими пораненнями в медзаклад Харкова доставили 12-річну дівчину та 15-річного хлопця. Під час обстрілу діти також знаходилися вдома.
Крім того, за даними правоохоронців, у 51-річної жінки гостр реакція на стрес. Від госпіталізації відмовилася.
"За попередніми висновками вибухотехників, виявлено влучання авіаційної бомби ФАБ-500 з УМПК", - повдіомили у поліції.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Черговий удар рф по Харкову: серед постраждалих 12-річна дівчинка та 15-річний хлопчик02.07.24, 18:48 • 18042 перегляди