Черговий удар рф по Харкову: серед постраждалих 12-річна дівчинка та 15-річний хлопчик
Київ • УНН
Три людини, включаючи 12-річну дівчинку, 15-річного хлопчика і 26-річну жінку, були поранені в результаті російського удару по Харкову.
У результаті удару рф по Харкову постраждали троє людей, серед них - дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"Під час удару по Харкову постраждали троє людей, що були неподалік від прильоту. Дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти. В обох контузія. А у жінки 26 років поранені руки. Збір інформації щодо постраждалих триває", - повідомив Терехов.
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