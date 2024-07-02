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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Черговий удар рф по Харкову: серед постраждалих 12-річна дівчинка та 15-річний хлопчик

Київ • УНН

 • 18042 перегляди

Три людини, включаючи 12-річну дівчинку, 15-річного хлопчика і 26-річну жінку, були поранені в результаті російського удару по Харкову.

Черговий удар рф по Харкову: серед постраждалих 12-річна дівчинка та 15-річний хлопчик

У результаті удару рф по Харкову постраждали троє людей, серед них - дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

"Під час удару по Харкову постраждали троє людей, що були неподалік від прильоту. Дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти. В обох контузія. А у жінки 26 років поранені руки. Збір інформації щодо постраждалих триває", - повідомив Терехов.

Раніше

Як повідомляв УНН, у Харкові пролунали вибухи.

У Повітряних силах попередили про пуски КАБ тактичною авіацією ворога на Харківщині.

"КАБ в напрямку Харкова!" - додали у Повітряних силах.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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