У Харкові "гучно": окупанти завдають ударів
Київ • УНН
У Харкові лунали вибухи. Чиновники закликали мешканців бути обережними.
У Харкові "гучно" - пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на моніторингові Telegram-канали та міського голову Харкова Ігоря Терехова.
"Гучно у місті!! Будьте обережні!" - повідомив Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що ворог завдає ударів і закликав жителів міста та району буди обережними.
"Харків та район: будьте обережні. Окупанти завдають ударів!" - повідомив голова ОВА.
Раніше у Повітряних силах попередили про пуски КАБ тактичною авіацією ворога на Харківщині.
"КАБ в напрямку Харкова!" - додали у Повітряних силах.