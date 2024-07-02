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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Харкові "гучно": окупанти завдають ударів

Київ • УНН

 • 20212 перегляди

У Харкові лунали вибухи. Чиновники закликали мешканців бути обережними.

У Харкові "гучно": окупанти завдають ударів

У Харкові "гучно" - пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на моніторингові Telegram-канали та міського голову Харкова Ігоря Терехова.

"Гучно у місті!! Будьте обережні!" - повідомив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що ворог завдає ударів і закликав жителів міста та району буди обережними.

"Харків та район: будьте обережні. Окупанти завдають ударів!" - повідомив голова ОВА.

Раніше у Повітряних силах попередили про пуски КАБ тактичною авіацією ворога на Харківщині.

"КАБ в напрямку Харкова!" - додали у Повітряних силах.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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