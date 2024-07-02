В Харькове "громко" - прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы и городского голову Харькова Игоря Терехова.

"Шумно в городе!!! Будьте осторожны!" - сообщил Терехов.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что враг наносит удары и призвал жителей города и района быть осторожными.

"Харьков и район: будьте осторожны. Оккупанты наносят удары!" - сообщил председатель ОВА.

Ранее в Воздушных силах предупредили о пусках КАБ тактической авиацией врага на Харьковщине.

"КАБ в направлении Харькова!" - добавили в Воздушных силах.