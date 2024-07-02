В результате удара рф по Харькову пострадали три человека, среди них - девочка 12-ти лет и мальчик 15-ти. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"Во время удара по Харькову пострадали три человека, которые были неподалеку от прилета. Девочка 12-ти лет и мальчик 15-ти. У обоих контузия. А у женщины 26 лет ранены руки. Сбор информации о пострадавших продолжается", - сообщил Терехов.

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Как сообщал УНН, в Харькове прогремели взрывы.

В Воздушных силах предупредили о пусках КАБ тактической авиацией врага на Харьковщине.

"КАБ в направлении Харькова!" - добавили в Воздушных силах.