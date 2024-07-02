Оккупанты снова ударили фугасной авиабомбой ФАБ-500: в Харькове количество пострадавших возросло до четырех
Киев • УНН
В результате российского обстрела Харькова бомбой ФАБ-500 ранения получили 26-летняя женщина, 12-летняя девочка, 15-летний мальчик, а 51-летняя женщина испытала острую стрессовую реакцию.
Оккупанты снова нанесли удар по Харькову фугасной авиабомбой ФАБ-500. Количество пострадавших возросло до четырех, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
Детали
В результате обстрела получила ранения 26-летняя женщина, которая в момент взрыва находилась дома. Ее доставили в больницу.
Также со взрывными ранениями в медучреждение Харькова доставили 12-летнюю девушку и 15-летнего парня. Во время обстрела дети также находились дома.
Кроме того, по данным правоохранителей, у 51-летней женщины острая реакция на стресс. От госпитализации отказалась.
"По предварительным выводам взрывотехников, обнаружено попадание авиационной бомбы ФАБ-500 с УМПК", - сообщили в полиции.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Очередной удар рф по Харькову: среди пострадавших 12-летняя девочка и 15-летний мальчик2 июля 2024, 15:48 • 14577 просмотров